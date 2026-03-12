Claude : oubliez le copier-coller, l’IA synchronise désormais vos tableurs Excel et présentations PowerPoint

Anthropic continue de renforcer les compétences de Claude afin de le rendre indispensable dans le paysage des IA. La dernière mise à jour instaure notamment une fonction de conversation unique et continue entre Excel et PowerPoint : un véritable gain de temps et de productivité pour les utilisateurs éligibles.

Anthropic poursuit ses efforts pour tenter d’imposer son IA, Claude, dans le paysage et se frayer une place aux côtés des deux géants que sont ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google. Pour se distinguer de ses rivaux dans ce secteur ultra concurrentiel, la firme a notamment adopté une stratégie à contre-courant. Alors que Google et OpenAI explorent de nouveaux modèles économiques à base de publicités, Anthropic a récemment rendu gratuites les fonctionnalités les plus puissantes de son IA à tous ses utilisateurs.

On s’interrogeait dès lors sur comment la maison-mère de Claude comptait préserver l’attractivité de son abonnement premium. Un premier élément de réponse est tombé le 11 mars : en enrichissant les fonctionnalités de son offre payante. Anthropic a mis à jour Claude pour Excel et Claude pour PowerPoint afin de permettre aux utilisateurs de gagner à la fois du temps et en efficacité. Voici comment.

Claude construit un pont entre Excel et PowerPoint

Il n’est pas rare d’utiliser Excel pour classer des données et réaliser d’innombrables calculs grâce aux formules, puis de se servir de PowerPoint pour les mettre en forme et les rendre compréhensibles en un coup d’œil dans la perspective de les présenter. Mais cela nécessite de jongler entre les deux logiciels et de recourir au copier-coller – ce qui peut rapidement devenir rébarbatif.

Les mises à jour que vient de déployer Anthropic sont donc un gain de temps et d’efficacité : Claude peut désormais partager l’intégralité du contexte d’une conversation unique entre Excel et PowerPoint. En résumé : plus besoin de tout réexpliquer à chaque étape, ni de copier-coller. Claude peut désormais naviguer entre vos feuilles de calcul Excel (et notamment lire les valeurs des cellules) et vos diapositives PowerPoint, qu’il peut modifier à partir des valeurs consultées.

Autre nouveauté, autre gain de temps et d’efficacité : l’intégration des Claude Skills (ou compétences) directement dans les add-ins Excel et PowerPoint – et Anthropic a même préchargé un ensemble de compétences de démarrage. Ces « Skills » sont des actions réutilisables et automatisées au sein de Claude. Elles transforment des tâches complexes en actions simples et reproductibles en un clic – que même votre équipe peut réutiliser dans le cadre professionnel.

Tous les utilisateurs, qu’ils soient sur Mac ou PC Windows, disposant d’un abonnement payant peuvent d’ores et déjà profiter de cette expérience de contexte partagé.