Bientôt des SSD dans nos smartphones ? On s’en approche avec cette nouveauté

Et si nos smartphones proposaient un stockage aussi rapide que les disques SSD des ordinateurs ? C'est en bonne voie avec une nouveauté qui affiche des vitesses théoriques impressionnantes.

Combien de fois avez-vous entendu dire qu'un smartphone, c'est comme un mini-ordinateur ? La comparaison peut paraître désuète aujourd'hui, mais elle n'en reste pas moins vraie. Après tout, dans notre mobile il y a un processeur, de la mémoire RAM, une puce de stockage et un système d'alimentation. C'est bien sûr plus compliqué que ça, mais vous avez l'idée. Et comme avec les ordinateurs, il est possible d’améliorer les performances chaque composant cité.

L'exemple le plus connu est sans doute le processeur. Chaque nouveau modèle Snapdragon de Qualcomm est un événement attendu. Une fois n'est pas coutume, c'est le stockage qui nous intéresse ici. Il se trouve qu'à moyen terme, celui de nos smartphones pourrait rivaliser avec les disques SSD en terme de vitesse, voire les dépasser selon les modèles. On doit cette prouesse à venir au JEDEC, l'organisme qui définit les normes concernant la mémoire.

Des smartphones au stockage aussi rapide qu'un SSD, ce n'est pas de la science-fiction

Le JEDEC annonce l'arrivée de la norme UFS 5.0. Elle affiche des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 10,8 GB/s. C'est presque deux fois plus que l'UFS 4.1, la norme la plus récente utilisée par les puces de stockage des smartphones. La version 5.0 embarquera même un système appelé “High-Speed Gear 6” pour grimper à 46,6 GB/s. Des chiffres très impressionnant sur la papier, mais dont l'impact pourrait être quasi-invisible pour l'utilisateur.

Lire aussi – Vos SSD pourraient stocker beaucoup plus de données tout en étant plus compacts grâce à cette avancée

La norme UFS 5.0 vise avant tout à répondre aux demandes croissantes imposées par l'IA. Le but premier n'est donc pas d'accélérer le transfert de fichiers ou l'ouverture des applications sur mobile. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune amélioration à ce niveau cela dit. Il reste encore du temps avant de voir les premiers smartphones équipés d'une puce de stockage UFS 5.0. Dans l'intervalle, les fabricants devront trouver comment optimiser leurs appareils pour que le potentiel de la nouvelle norme s'exprime pleinement.