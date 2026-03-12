Bonne nouvelle : Android va bientôt bloquer une technique qui permet d’envoyer des SMS frauduleux

Les textos frauduleux restent une menace persistante pour les smartphones. Certaines attaques utilisent une technique appelée SMS blasting pour envoyer des messages malveillants à grande échelle. Google prépare une nouvelle protection pour mieux défendre les utilisateurs Android.

Les SMS frauduleux continuent de circuler massivement sur les réseaux mobiles. Ces messages imitent souvent des banques, des services de livraison ou des administrations. Ils cherchent à inciter les victimes à cliquer sur un lien ou à transmettre des informations personnelles. Les opérateurs bloquent déjà des centaines de millions de messages chaque année. Malgré cela, les escrocs trouvent régulièrement de nouvelles méthodes pour contourner les filtres.

L’une des techniques les plus inquiétantes repose sur des appareils appelés SMS blasters ou IMSI-catchers. Ces dispositifs portables se font passer pour des antennes relais. Installés dans une voiture ou transportés dans un sac à dos, ils interceptent les smartphones situés à proximité. Les téléphones croient se connecter à un réseau mobile légitime. En réalité, ils reçoivent des messages frauduleux envoyés directement par l’appareil. Certaines opérations ont déjà été repérées en Europe. À Paris, par exemple, un groupe a utilisé ce type d’équipement pour diffuser des SMS frauduleux dans plusieurs quartiers.

Google prépare une protection dans Google Messages pour bloquer les attaques par SMS blaster

D’après Android Authority, Google travaille sur une nouvelle fonction destinée à contrer ce type d’attaque. Une analyse de la version bêta 20260306 de Google Messages révèle la présence d’un paramètre nommé “SMS blaster protection”. Cette option viserait à détecter ou bloquer les messages envoyés par ces faux relais mobiles. Les SMS blasters exploitent une faiblesse du réseau en forçant les smartphones à basculer sur la 2G, un standard beaucoup moins sécurisé que la 4G ou la 5G. Une fois la connexion établie, les filtres des opérateurs sont contournés et les messages frauduleux peuvent être envoyés directement aux appareils situés à proximité.

Google recommande déjà de désactiver la 2G lorsque cette option est disponible sur le smartphone. Cette précaution limite le risque de connexion à un relais frauduleux. La nouvelle fonction pourrait ajouter une couche de protection directement dans l’application Messages. Les détails restent encore inconnus. Google n’a pas précisé comment cette défense fonctionnera ni si elle utilisera l’intelligence artificielle intégrée au téléphone. Si elle est confirmée, cette protection pourrait toutefois réduire l’efficacité d’une technique d’arnaque devenue très difficile à bloquer par les opérateurs.


