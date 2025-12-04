Si Qualcomm a créé le Snapdragon 8 Gen 5, c’est à cause d’Apple

En 2025, Qualcomm a dévoilé coup sur coup deux composants haut de gamme : le Snapdragon 8 Gen 5 et le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Une double stratégie visant deux typologies de produits. Et deux segments tarifaires à laquelle adhère totalement la marque OnePlus. Mais cette nouvelle stratégie serait inspirée d’un autre grand nom de la téléphonie : Apple. Explications.

Chaque année, Qualcomm dévoile un SoC (acronyme anglophone de « system on a chip ») haut de gamme pour les smartphones. Les fameux Snapdragon de la série 8 : Snapdragon 820 il y a 10 ans, Snapdragon 855, Snapdragon 888, etc. Depuis 2019 ans, la firme américaine propose aussi des versions optimisées des mêmes SoC. Les fameuses versions « Plus » ou version « S » : Snapdragon 845+, Snapdragon 8+ Gen 1, Snapdragon 8s Gen 3, etc. Mais en 2025, cela a un peu évolué.

En effet, contrairement aux années précédentes, Qualcomm a commencé de créer des Snapdragon 8 « allégée ». Ainsi le Snapdragon 8 Elite est proposée en deux versions : octo-core (la plus répandue) et hepta-core (moins répandue). Puis, en avril 2025, la firme a développé le Snapdragon 8s Gen 4 que vous retrouvez dans une poignée de téléphones moins ambitieux que des flagships à 1000 euros : Nothing Phone (3), le Honor 500 (inédit en France) ou encore le Poco F7. Cette double stratégie entre un 8 Elite et un 8 non-Elite est très récente et a été renouvelée cet automne.

Qualcomm copie la stratégie d'Apple avec deux processeurs premium

En effet, en septembre dernier, Qualcomm annonçait le puissant Snapdragon 8 Elite Gen 5, qui anime quelques flagships, dont le OnePlus 15. Et il y a quelques jours, l'entreprise levait le voile sur le Snapdragon 8 Gen 5 que vous retrouverez très prochainement dans le OnePlus 15R. Pourquoi citer ici deux téléphones de OnePlus ? Parce qu’un cadre dirigeant de la marque, Rudolf Xu, a dévoilé sur scène, lors du lancement du OnePlus 15, que la stratégie de Qualcomm est fortement inspirée d’Apple. Des propos rapportés par nos confrères de TechRadar.

L’explication est assez simple. Jusqu’en 2021, Apple intégrait le même SoC dans tous les iPhone d’une même génération. De 2022 à 2023, Apple a créé une séparation entre les iPhone Pro et les non-Pro en équipant ces derniers de SoC d’anciennes générations. Et en 2024, face à la grogne des utilisateurs, Apple a choisi une stratégie hybride : une même génération de SoC pour une même génération d’iPhone, mais deux gammes de SoC différentes : les A Pro pour les iPhone et les A non-Pro pour les iPhone non-Pro. A18 pour l’iPhone 16 et A18 Pro pour l’iPhone 16 Pro. Une stratégie qui a été renouvelée en 2025 avec les iPhone 17.

Le Snapdragon 8 Gen 5 ne remporte pas tous les suffrages

OnePlus affirme donc que Qualcomm a copié la stratégie d’Apple sur l’iPhone 16 et l’iPhone 17, créant ainsi deux gammes : une Elite et une non-Elite. L’objectif est d’apporter presque tous les atouts de la gamme 8 à des smartphones vendus sous la barre des 900 euros. Vous noterez que toutes les marques n’adhèrent pas encore à ce concept. Poco par exemple, dont le Poco F8 Ultra intègre le Snapdragon 8 Elite Gen 5, tandis que le Poco F8 Pro choisit le Snapdragon 8 Elite et non le Snapdragon 8 Gen 5. Alors qu’il semble être la cible désignée. Quant à la série 7 de Qualcomm, elle adressera certainement des téléphones plus abordables encore, ou plus spécifiques comme le Edge 70 de Motorola que nous avons vu en novembre.