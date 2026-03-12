Google annonce plusieurs nouveautés sur le Play Store. Toutes orientées vers le jeu, elles atténuent la frontière entre mobile et PC. Voici ce qui arrivera prochainement chez nous.

Ça fait longtemps que nos smartphones Android sont de véritables consoles portables. Sans parler des émulateurs, le Play Store de Google regorge de jeux vidéo en tout genre souvent gratuits, parfois payants. Pour peu que l'on prenne le temps de fouiller, il est possible de trouver des titres qui sauront nous scotcher devant notre mobile des heures durant. Il n'y a qu'à voir le succès toujours actuel de certains comme Genshin Impact, sorti en 2020, pour s'en convaincre.

La firme de Mountain View semble vouloir mettre l'accent sur le jeu en transformant progressivement le Play Store. L'objectif serait d'en faire une application centrale permettant de gérer ses jeux mobiles bien sûr, mais aussi PC jusqu'à un certain degré. C'est en tout cas ce qu'il ressort de toutes les nouveautés à venir. On peut globalement en dégager 3, dont une très attendue par les joueurs. Voyons cela.

Le Play Store fait le plein de nouveautés gaming, les voici

Commençons par celle qui est la plus susceptible de ravir les gamers : la possibilité d'essayer gratuitement des jeux payants. Contrairement à une démonstration qui est une application à part, l'idée est de lancer le jeu normalement. Au bout d'un certain temps, généralement une heure, un popup s'affiche et vous demande si vous souhaitez continuer à jouer. La réponse est oui ? Vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton pour acheter le jeu. Vous reprenez alors exactement au moment où ce dernier s'est mis en pause. Pratique.

La deuxième nouveauté est paradoxalement orientée vers le jeu PC. Un nouvel onglet va faire son apparition sur le Play Store. Sobrement intitulé “PC“, il regroupera les titres optimisés pour tourner sur Windows. Il est possible de mettre le jeu en favori pour recevoir une alerte dès lors que son prix baisse.

Autre ajout et non des moindres : un prix qui regroupe le jeu mobile et sa version pour ordinateur. Ce que Google appelle “Achetez une fois, jouez n'importe où“. Vous recevez alors une copie du jeu pour smartphone et une autre pour PC. Votre progression est synchronisée entre les deux plateformes.

Demandez de l'aide à la communauté ou recevez des astuces de l'IA

La troisième et dernière nouveauté concerne l'aspect communautaire du jeu vidéo. D'abord, vous pourrez créer des sujets publiés dans un onglet dédié pour discuter de tel ou tel jeu. Demande d'aide, avis, guide… Tout ce que pourriez retrouver sur un réseau social tel que Reddit, mais directement dans le Play Store. Notez que pour commencer, l'onglet Communauté affichera uniquement les posts en anglais, et seulement pour certains jeux. D'autres titres et langues dont le français seront pris en charge au fil du temps.

Pour plus d'immédiateté, Google annonce Sidekick. Un assistant IA qui vous proposera des astuces et des conseils pendant que vous jouez, en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Par exemple : l'IA a “vu” que vous venez de récupérer certains matériaux dans Subnautica et dira ce que vous pouvez fabriquer avec. Le tout est affiché en surimpression, à votre demande, afin que vous n'ayez pas à quitter le jeu. C'est aussi là que vous pourrez lancer un enregistrement de votre partie en cours par exemple, voire une diffusion en direct sur YouTube.

Signalons enfin que le Play Store va s'enrichir de nouveaux jeux payants dans les prochains mois. Entre autres Moonlight Peaks, Sledding Game, 9 Kings, Potion Craft et Low-Budget Repairs. Tous sont jouables sur mobile ou PC via Google Play Jeux, avec synchronisation de vos progrès. L'ensemble de ces nouveautés seront déployées progressivement au cours de l'année 2026. À ce stade, il n'y a pas de date plus précise à se mettre sous la dent.