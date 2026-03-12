Kia montre la EV2 en vidéo, un petit SUV électrique prêt à envahir les villes

Les petits SUV électriques se multiplient sur le marché européen. Les constructeurs cherchent à séduire les conducteurs urbains avec des modèles plus compacts. Une nouvelle vidéo montre justement l’un des modèles les plus attendus de Kia.

Le marché des voitures électriques abordables accélère en Europe. Les constructeurs cherchent désormais à proposer des modèles plus compacts et moins chers. L’objectif est d’attirer un public plus large, notamment en ville. Ces dernières années, plusieurs marques ont présenté des modèles d’entrée de gamme pour répondre à cette demande.

Citroën a par exemple lancé la ë-C3, une citadine électrique proposée à partir d’environ 23 300 €. Le constructeur français mise sur un design proche d’un petit SUV et un prix plus accessible. Cette stratégie illustre la nouvelle direction prise par l’industrie automobile. Les marques veulent rendre la voiture électrique plus abordable tout en conservant un style attractif et une bonne habitabilité. Kia s’inscrit désormais dans cette tendance avec un nouveau modèle destiné au marché européen.

La Kia EV2 adopte un design inspiré du SUV EV9 dans un format compact

Une vidéo récente montre la Kia EV2 en circulation sans camouflage. Ce modèle avait été présenté pour la première fois au Salon de Bruxelles en janvier. Il s’agit du futur véhicule électrique le plus accessible de la marque en Europe. Son prix exact n’a pas encore été confirmé, mais il pourrait débuter autour de 30 000 €.

La EV2 mesure un peu plus de 4 mètres de long, ce qui la place sous des modèles comme la Volkswagen ID.3. Malgré ce format compact, Kia promet un habitacle spacieux. Le plancher plat et la carrosserie assez verticale permettent de dégager davantage d’espace pour les passagers. À l’arrière, l’espace pour les jambes atteindrait 858 millimètres, un niveau proche de celui du Kia Soul. Le design s’inspire fortement du SUV EV9, avec une silhouette carrée et une posture large qui lui donnent un aspect plus robuste que celui d’une simple citadine.

La voiture sera proposée avec deux batteries. La première offre une capacité de 42,2 kWh, tandis que la seconde atteint 61 kWh. Kia évoque une autonomie pouvant atteindre 453 kilomètres selon le cycle WLTP pour la version la plus endurante. Le constructeur affirme également avoir travaillé l’insonorisation, avec des pneus acoustiques et des éléments d’isolation supplémentaires pour réduire les bruits de vent et de route.

La production européenne de la EV2 est assurée dans l’usine Kia de Žilina en Slovaquie. La version standard est déjà en fabrication. Les variantes avec la plus grande batterie et la finition GT-Line devraient arriver à partir de juin 2026. Les ventes devraient débuter au printemps sur plusieurs marchés européens.