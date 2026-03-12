Avec le Deebot T90 Pro Omni, ECOVACS lance un robot aspirateur silencieux ET puissant !

Vous cherchez un robot aspirateur qui s'intègre dans un salon comme un objet de design, nettoie en silence pendant une réunion Teams et n'a pas besoin que vous vous en occupiez ? ECOVACS vient d’exaucer vos souhaits avec le Deebot T90 Pro omni à moins de 800 euros !

ECOVACS vient de lancer le Deebot T90 Pro omni, un robot aspirateur-laveur qui prend le contre-pied de tout ce qu'on reprochait jusqu'ici à ce type d'appareil : trop bruyant, trop encombrant, trop visible. Avec son design minimaliste et sa robe blanche ou noire épurée, il a autant sa place dans un salon scandinave que dans une cuisine ouverte sur le séjour.

Mais le T90 Pro omni ne se contente pas d'être beau. À 749 euros au lieu de 799 euros pour son lancement (valable jusqu’au 22 mars), il embarque des technologies qui lui permettent d'aspirer, de laver et de couvrir jusqu'à 500 m² en un seul cycle, sans que vous ayez à intervenir. Et pour aller plus loin, ECOVACS lance au même moment deux autres robots pensés pour les surfaces que le sol ne couvre pas : le WINBOT mini 2 pour les vitres, et l'ULTRAMARINE P1 pour la piscine.

Deebot T90 Pro omni : le premier robot qui réunit performance extrême, silence premium et design nordique dans un seul appareil

Ce que le T90 Pro omni réussit là où les autres butent, c'est la combinaison. Des robots puissants, il en existe. Des robots silencieux, aussi. Des robots au design soigné, quelques-uns. Mais les trois à la fois, dans un seul produit à moins de 800 euros : c'est ce qu'ECOVACS propose avec ce modèle, et c'est une première. Le résultat, c'est un objet qui trouve sa place dans votre salon sans détoner, tourne sans vous déranger et revient à sa station avec un sol impeccable.

La technologie BLAST maintient une aspiration à 30 000 Pa (une puissance qui accroche vraiment poussière fine, poils d'animaux et particules logées entre les lames du parquet), tout en réduisant le niveau sonore de 50 % en aspiration et de 68 % en lavage. Le robot fonctionne à 60 dBA, soit le volume d'une conversation normale. Vous pouvez être en appel dans la pièce d'à côté, il ne s'entend pas.

La brosse ZeroTangle 4.0 évacue cheveux et poils par flux d'air dirigé sans jamais s'emmêler, là où la plupart des modèles concurrents imposent un démêlage manuel régulier.

Le rouleau laveur OZMO ROLLER 3.0 mesure 27 cm et projette l'eau via 32 micro-jets en continu : le sol est lavé en profondeur, pas humidifié en surface. Aucun seuil ne bloque la progression grâce aux 4 roues motrices adaptatives TruePass, capables de franchir jusqu'à 4 cm de hauteur. Et la recharge PowerBoost restaure 10 % de batterie en 3 minutes pendant les pauses de lavage, pour une couverture sans interruption jusqu'à 500 m².

En bref, le Deebot T90 Pro Omni c'est :

Le premier robot qui combine performance extrême, silence premium et design nordique

Une aspiration à 30 000 Pa sur poussière fine, poils et particules, sans compromis sur le bruit

Un niveau sonore réduit de 50 à 68 % selon le mode, pour un fonctionnement à 60 dBA

Une brosse anti-nœuds à flux d'air dirigé, sans démêlage manuel, idéale pour les animaux et cheveux longs

Un lavage haute pression par rouleau de 27 cm et 32 micro-jets, sans traces ni redistribution de saleté

Une couverture jusqu'à 500 m² par cycle grâce à la recharge autonome PowerBoost

Un franchissement des seuils jusqu'à 4 cm via 4 roues motrices adaptatives, sans blocage

Un design minimaliste en blanc ou noir qui s'intègre dans n'importe quel intérieur moderne

Winbot mini 2 et Ultramarine P1 : ECOVACS étend la logique du “quiet living” aux vitres et à la piscine

Pour les fenêtres, le Winbot mini 2 fait ce qu'aucun robot lave-vitres classique ne parvenait à faire jusque-là, à savoir nettoyer les petites surfaces et les bords avec une précision au millimètre, grâce à ses 4 brosses d'angle haute densité. Avec son format ultra-compact (21,5 cm de diamètre pour 5,5 cm d'épaisseur), il atteint les coins et les petites fenêtres que les modèles standards ratent systématiquement. Et pour ceux qui hésitent à poser un robot sur une vitre en hauteur : le système maintient une adhérence de 8 000 Pa avec dix niveaux de protection actifs, même en cas de coupure de courant. Le robot ne lâche pas.

Pour la piscine, l'Ultramarine P1 est aujourd'hui le seul robot de sa catégorie à réunir robustesse, intelligence de navigation et haute puissance de filtration. Son système UltraPure aspire jusqu'à 18 m³ par heure avec une filtration fine, et la navigation SmartNavi IMU-Core couvre la totalité du bassin en schémas S et V sans repasser deux fois au même endroit. Résultat : l'eau redevient limpide plus vite, sans que vous ayez à superviser quoi que ce soit. La coque nautique avec cœur titane et inox et certification IP68 garantit une durabilité dans le temps là où d'autres robots piscine montrent leurs limites après quelques saisons.

Trois robots, trois surfaces, zéro compromis sur le silence ou la performance : ECOVACS propose avec ce lancement une vision cohérente de l'intérieur moderne, et elle est difficile à ignorer. Le Deebot T90 Pro Omni est disponible depuis le 12 mars à 749 euros au lieu de 799 euros jusqu’au 22 mars, en blanc ou en noir. Le Winbotmini 2 et l'Ultramarine P1 complètent le tableau pour ceux qui veulent étendre la même logique aux vitres et à la piscine.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par ECOVACS.