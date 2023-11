Super bon plan à saisir chez Amazon ! Au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, le très bon smartphone OnePlus 9 Pro descend sous les 260 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En ce lundi 27 novembre 2023, jour du Cyber Monday, profitez des dernières de l'édition 2023 du Black Friday Amazon pour vous offrir l'excellent OnePlus 9 Pro à prix canon. Disponible dans un coloris noir et son modèle 128 Go, le smartphone compatible avec la 5G est vendu par Amazon au tarif de 259,90 euros au lieu de 369,59 euros. Cela fait une remise de 110 euros par rapport au dernier prix pratiqué avant la réduction. À titre d'information, le produit bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Commercialisé il y a près de trois ans, le OnePlus 9 Pro associé au deal Amazon embarque un écran AMOLED 1440p en 120Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 888 (5nm), une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie de 4500 mAh avec la charge rapide et le système Android 11 avec une surcouche Oxygen OS 11. Côté APN, on retrouve un quadruple capteur de 50 MP + 48 MP + 8 MP + 2 MP et un capteur de 16 MP pour les selfies. Pour plus de détails, voici notre test du OnePlus 9 Pro.