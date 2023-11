OnePlus 10 Pro : le smartphone 5G est à prix cassé pour le Black Friday

Laissez-vous tenter par ce bon plan dédié au OnePlus 10 Pro ! Au cours de son Black Friday, Amazon propose le smartphone 5G à son prix le plus bas. En effet, le téléphone de la marque asiatique atteint presque la barre des 400 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Black Friday Amazon bat son plein à l'occasion du début de la Black Friday Week. Sur le site du célèbre e-commerce, il est possible d'avoir le OnePlus 10 Pro à prix cassé. Disponible dans sa version 8/128 Go et son coloris noir, l'excellent smartphone 5G est vendu au tarif de 405,09 euros au lieu de 619,15 euros. Cela fait une économie réalisée de plus de 210 euros. Pour information, il existe également la version 12/256 Go du OnePlus 10 Pro qui est 50 euros plus cher.

Pour rappel, le OnePlus 10 Pro embarque un écran AMOLED 2K de 6,7 pouces avec une définition de 3216 x 1400 pixels, un processeur Snapdragon 8 Gen 1, une batterie de 5000 mAh avec charge rapide, et le système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche OxygenOS. Pour la photo, on retrouve un capteur principal 48 MP IMX789 1/1.43 pouce, un ultra Grand-angle 50 MP Samsung JN1, un téléobjectif 8 MP OV08A10 avec zoom optique 3,3X et un capteur frontal 32 MP pour les selfies. Besoin d'en savoir davantage ? N'hésitez pas à consulter notre article consacré à notre test du OnePlus 10 Pro.