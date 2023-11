Pour le jour J du Black Friday, Amazon casse encore plus ses prix. L'ultime vague des bons plans de cette campagne vient d'être lancée. Découvrez ici les meilleures offres du jour.

Le Black Friday avait commencé sur Amazon le 17 novembre et s'est poursuivi de manière progressive avec de nouvelles vagues d'offres sur l'ensemble du site. Nous voici au vendredi 24 novembre 2023, jour J du Black Friday et nous votons encore plus de produits bradés sur le site de ce géant du web.

Vous avez attendu le dernier jour pour vous décider ? Alors voici les meilleures promos du Black Friday Amazon disponibles en ce moment. Le site concède des réductions généreuses sur de nombreux articles à quelques semaines de Noël. Si vous voulez réaliser des économies sur vos achats de fin d'année, c'est le moment idéal.

Que vous recherchiez un smartphone, une tablette, des téléviseurs ou encore des objets connectés, tous les rayons sont concernés par cette grande foire aux promos.

Amazon lance son Black Friday

Les premières offres du Black Friday sur Amazon ont été lancées le 17 novembre 2023 à 00h. Comme lors des précédentes éditions le site a lancé les promos environ une semaine à l'avance. C'est la semaine du Black Friday ou Black Friday Week qui conduit jusqu'au 24 novembre 2023, le jour J.

De nouveaux produits sont en promotion ce 24 novembre 2024 et Amazon casse encore plus les prix sur certains articles déjà bradés. Nous mettrons cet article à jour en temps réel pour vous permettre de profiter des dernières offres les plus intéressantes.

La campagne se poursuivra jusqu'au 27 novembre 2023, date du Cyber Monday. Les différentes enseignes ont pris l'habitude de proposer de grosses promos le lundi suivant le Black Friday pour clôturer le marathon. Les prochains jours seront donc intenses. Mais nous vous conseillons de ne pas trop tarder pour saisir les opportunités de réductions s'il y en a qui vous intéressent. Il n'y a effet aucune garantie sur la pérennité des stocks.