Dernier jour : le Samsung Galaxy S23 Ultra passe à moins de 850€ pour le Black Friday, vite !

Le Cyber Monday marque la fin de cette intense période de promotions. Mais bonne nouvelle, il vous reste encore quelques heures pour en profiter. Orange propose actuellement le Samsung Galaxy S23 Ultra à un prix ULTRA canon. Vous pouvez l’avoir à seulement 849 € grâce au bonus de reprise de 150 €.

Le Black Friday se termine dans quelques heures. C’est le bon moment pour faire vos achats à prix réduit. Sorti en début d’année au prix de 1419 euros dans sa version de 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, Orange propose une belle remise sur le Samsung Galaxy S23 Ultra. Affiché en promotion à seulement 999 € pour le mobile seul sans abonnement, avec le bonus de reprise de 150 €, vous l’obtenez à 849 €.

Le Galaxy S23 Ultra est un smartphone haut de gamme qui n’a rien à envier à la concurrence. Il est doté d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm qui est considérablement plus puissante tout en étant moins énergivore. On retrouve également 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go.

Par ailleurs, le smartphone de Samsung est équipé d’un très bel écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces. La dalle Quad HD+ de 3088 x 1440 pixels profite d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz et d’une luminosité maximale de 1750 nits. C’est un modèle fluide, réactif et performant.

Pour la partie photo, le Galaxy S23 Ultra dispose de 5 capteurs au total. La caméra selfie fait 12 MP tandis que les 4 capteurs à l’arrière font 200+12+10+10 MP. Enfin, la batterie est compatible avec la charge rapide filaire de 45 W et sans fil de 15W. Sa capacité de 5000 mAh vous offre une belle autonomie de 2 jours d’utilisation. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S23 Ultra.

