Le Pixel 7a de Google fait l'objet d'un bon plan à l'occasion des dernières heures du Black Friday. Chez Orange, les clients titulaires d'une offre mobile peuvent avoir le smartphone de la firme de Mountain View à exactement 299 euros.

Alors que l'édition 2023 du Black Friday prend fin ce soir, les clients Orange ont encore quelques heures pour bénéficier d'un tarif préférentiel sur l'achat d'un smartphone signé Google. En ce jour du Cyber Monday, l'opérateur propose le Google Pixel 7a à moins de 300 euros.

Affiché au prix conseillé de 479 euros, le téléphone disponible dans un coloris noir bénéficie d'une remise immédiate de 70 euros et d'un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien appareil grâce au Click & Collect. En cumulant la remise et le bonus de reprise, le Pixel 7a de Google revient alors à 299 euros.

Dévoilé en mai 2023 et considéré comme un smartphone de milieu de gamme, le Google Pixel 7a compatible avec la 5G est doté d'un écran OLED de 6,1 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz. Le téléphone embarque aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage interne de 128 Go, le processeur Google Tensor G2 et une batterie d'une capacité de 4385 mAh compatible avec la charge rapide à 18 W. L'ensemble tourne sous le système d'exploitation mobile Android 13.

Pour la partie APN du smartphone, on retrouve un double capteur principal de 64 + 13 MP et un capteur frontal de 13 MP. Quant à la connectique, elle se compose de la norme Wi-Fi 6E, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS. Pour terminer, le Pixel 7a signé Google est fourni avec un câble USB-C vers USB-C, un outil d'éjection de la carte SIM et un adaptateur Quick Switch. Plus d'informations sur notre post consacré au test du Pixel 7a.