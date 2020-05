Sécurité Android : quels smartphones reçoivent les dernières mises à jour le plus rapidement ?

Les mises à jour sécurité Android publiées par Google chaque mois sont essentielles au bon fonctionnement de nos smartphones. Seulement, il appartient aux constructeurs de les publier sur leurs appareils respectifs. Le site Android Police vient d’établir un classement qui détermine quels sont les smartphones qui en profitent le plus rapidement.

Chaque mois, c’est la même rengaine et vous en avez l’habitude. Google publie son traditionnel bulletin de sécurité mensuel pour Android. L’occasion pour la firme de patcher les vulnérabilités présentes sur son système d’exploitation. Pour ce mois de mai 2020, Google a corrigé pas moins de 39 failles de sécurité, dont trois jugées critiques.

Cependant, contrairement aux mises à jour d’applications et d’API, ces MAJ de sécurité ne peuvent pas être publiées directement sur tous les appareils existants. Il revient donc aux différents constructeurs d’intégrer les correctifs sur leur propre parc de smartphones via des mises à jour système. Et, sans surprise, il y a d’excellents candidats à ce petit jeu et d’autres moins assidus à la tâche.

Or, nos confrères du site Android Police viennent de réaliser un classement dans lequel ils ont noté les smartphones les plus récents de 1 à 10, en fonction du temps nécessaire pour recevoir ces fameuses mises à jour de sécurité. Pour procéder à ce classement, les journalistes ont suivi une méthodologie bien précise :

Une compilation de toutes les dates de mises à jour de sécurité depuis janvier 2019 pour chaque smartphone de la liste

L’établissement d’une moyenne pondérée du nombre de jours entre la publication des bulletins de sécurité officiels et la publication de l’OTA sur le smartphone

À lire également : Android 11 – Google présentera toutes les nouveautés le 3 juin 2020, c’est officiel

Samsung et Google les grands gagnants

Sans surprise, les Google Pixel 3 et Google Pixel 4 sont les mieux lotis avec une note de 10/10. Pour cause, les smartphones signés Google sont toujours les premiers à recevoir les mises à jour sécurité de la firme de Mountain View. On retrouve ensuite :

Samsung Galaxy S20 (10/10) : Pour l’heure, le constructeur coréen n’a pas manqué un seul mois et publie les correctifs les mêmes jours que les Pixel, ou bien à un ou deux jours d’intervalle maximum.

Samsung Galaxy S10 (8/10) : Le S10 a manqué deux mois de mises à jour en 2019, rattrapés au mois d’août. En moyenne, AndroidPolice compte 11 jours de délai.

Nokia 9 Pureview (7,5/10) : Depuis sa sortie, le Pureview n’a manqué que la MAJ de mai 2019. En moyenne, le smartphone reçoit les correctifs deux semaines plus tard la publication des bulletins officiels.

Sony Xperia 1 (5,5/10) : Le Xperia 1 a raté en tout et pour tout 7 mois de MAJ depuis sa sortie en début d’année 2019. Depuis le constructeur a légèrement amélioré la situation. On compte 11 jours de délai.

Asus Zenfone 6 (5/10) : 4 mois passés sans mise à jour en 2019 pour le Zenfone 6 et une moyenne de 27 jours de délai.

OnePlus 7T Pro (4,5/10) : Le OnePlus 7T Pro a été publié quelques mois seulement avant l’apparition du Covid-19. De fait, le constructeur chinois a dû fonctionner au ralenti (MAJ de janvier publiée le 14 février à titre d’exemple). AndroidPolice compte trois mois ratés et une moyenne de 37 jours entre les Pixel et le 7TPro.

OnePlus 7 Pro (4,5/10) : Même score que le 7TPro pour le OnePlus 7Pro. Comme chaque appareil de la marque, le constructeur saute une mise à jour tous les deux mois. Néanmoins, l’entreprise compense ces manquements en poussant rapidement la prochaine MAJ (le patch d’août 2019 a été publié le 31 juillet, quelques jours avant les Pixel). On compte au total 5 mois passés à la trappe et un délai de 29 jours en moyenne.

LG G8 ThinQ (3/10) : Malheureusement, le G8 ThinQ a raté 6 mois consécutifs (rien entre septembre 2019 et la mi-février 2020) et affiche un retard moyen de 32 jours par rapport aux Pixel.

Motorola Moto Z4 (2,5/10) : Motorola est tristement réputé pour afficher des retards plus que conséquents sur les mises à jour de ses smartphones. Ainsi, le Moto Z4 s’est passé de 7 mois de MAJ, avec un retard moyen de 39 jours.

Asus ROG Phone II (0/10) : Asus n’accorde visiblement pas la même attention au Zenfone 6 et au ROG Phone II. C’est simple, depuis sa sortie en août 2019, le ROG Phone II a accueilli une seule mise à jour de sécurité, dans le cadre de la migration vers Android 10. Android Police note 7 mois manqués et un retard plutôt incroyable de 62 jours en moyenne.

Source : Android Police