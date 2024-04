iPhone : le nombre d’activations dégringole, les smartphones deviennent-ils moins populaires ?

Signe que le comportement d'achat des smartphones est en train d'évoluer, de nouvelles données révèlent que les activations d'iPhone aux États-Unis ont chuté à leur niveau le plus bas depuis 2017.

Selon un rapport de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), la part des nouvelles activations d'iPhone est passée d'un niveau stable de 40 % à seulement 33 % au cours de l'année écoulée. Cela représente la plus forte baisse d'une année sur l'autre des activations d'iPhone observée depuis près de six ans, remontant à l'époque où des alternatives comme Windows Phone et BlackBerry luttaient encore pour des parts de marché face au duopole d'iOS et d'Android.

Les résultats suggèrent que deux activations de smartphones sur trois aux États-Unis sont désormais le fait d'appareils Android, ce qui contraste fortement avec les taux élevés d'activation d'iPhone (plus de 60 %) dont Apple a bénéficié pendant la majeure partie de la pandémie de COVID-19 ces dernières années.

Qu'est-ce qui explique cette chute soudaine des achats d'iPhone ?

Les analystes du CIRP pointent du doigt quelques facteurs potentiels contribuant à cette évolution. Tout d'abord, le coût des smartphones phares a grimpé en flèche ces dernières années, alors que l'innovation a sans doute stagné. Avec la diminution du nombre de nouveautés et des prix de plus en plus élevés, les consommateurs semblent de plus en plus enclins à conserver leurs appareils plus longtemps plutôt que de les renouveler tous les ans ou tous les deux ans.

L'amélioration de la durabilité et de la longévité des smartphones haut de gamme modernes joue probablement aussi un rôle à cet égard. Si les appareils peuvent facilement durer 3 à 4 ans, les cycles de mise à jour annuelle rapide du passé deviennent plus difficiles à justifier pour de nombreuses personnes. En outre, le CIRP note l'abandon à long terme des subventions accordées par les opérateurs, qui masquaient autrefois le coût réel des nouveaux smartphones. La transparence des prix réels a incité de nombreuses personnes à repenser leurs habitudes d’achat.

Bien que la base installée de l'iPhone reste importante, les tendances en matière d'activation représentent un changement inquiétant pour Apple. S'il s'agit bien d'un reflet des habitudes d'achat des consommateurs en matière de smartphones, Cupertino devra peut-être repenser ses stratégies de prix et de lancement ou même introduire des nouveautés encore plus intéressantes pour raviver l'intérêt. On sait par exemple que les prochains iPhone sous iOS 18 pourraient avoir droit à des fonctionnalités IA exclusives.