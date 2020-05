Android 11 : Google présentera toutes les nouveautés le 3 juin 2020, c’est officiel

Android 11 approche ! Google dévoilera toutes les nouveautés de la mise à jour lors d’une conférence en ligne le 3 juin 2020. Cette présentation sur YouTube, intitulée « Beta Launch Show », remplace évidemment la conférence Google I/O, initialement prévue en mai. Dans la foulée, Mountain View déploiera la première bêta publique de l’OS mobile.

« Rejoignez-nous quand nous dévoilerons les nouvelles fonctionnalités intégrées à la mise à jour Android 11, ainsi que des mises à jour pour les développeurs afin de les aider à tirer meilleur parti du développement d’une version moderne d’Android » annonce Google sur la page de l’événement. La présentation d’Android 11 aura donc lieu le mercredi 3 juin 2020 à 17H, heure française. La conférence devrait durer 1 heure, précise Google.

Google déploiera la première beta publique d’Android 11

Fidèle à ses habitudes, Google avait d’abord prévu de dévoiler les nouveautés d’Android 11 lors de la Google I/O, sa conférence annuelle dédiée aux développeurs. Suite à la pandémie de Covid-19, la firme américaine a préféré annuler l’événement, y compris sa déclinaison en ligne. Le « Beta Launch Show » vise donc à remplacer cette messe annuelle. On ignore cependant si Google en profitera pour aborder d’autres sujets en plus d’Android 11, comme de nouveaux produits Made by Google (enceintes, Chromecast…).

Dans la foulée de la conférence, Google mettra en ligne la première beta publique d’Android 11 et les derniers API et SDK pour les développeurs. Cette première beta sera suivie d’une seconde beta dans le courant du mois de juillet. Enfin, une troisième et dernière beta sera proposée en août, juste avant le déploiement en version finale d’Android 11.

On s’attend à ce que Google lance le déploiement d’Android 11 sur les smartphones compatibles à la fin du mois d’août voire début septembre. Pour les plus impatients, on vous invite à installer la beta d’Android 11 dédiée aux développeurs. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur Android 11 dans les commentaires ci-dessous.