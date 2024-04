Gmail : votre compte peut être piraté très facilement avec… une TV sous Android

Une faille de sécurité découverte sur Android TV permet à un pirate d'accéder à votre compte Google depuis un téléviseur connecté. Pas besoin de connaissance en la matière, n'importe qui peut le faire.

Accéder à votre compte Gmail, c'est accéder à potentiellement beaucoup plus que vos messages. Il est en effet probablement associé à tout un tas de services en ligne, sans parler de ceux de Google comme Drive ou Photos. Empêcher qu'une personne mal intentionnée pénètre la messagerie est donc une nécessité. Les pirates ne manquent pas d'imagination pour tenter d'y arriver, et cette faille de sécurité pourrait bien faire partie de leurs méthodes les plus originales.

Elle permet d'entrer sur votre compte Gmail depuis une TV connectée. Plus précisément un téléviseur sous Android TV. Son utilisation nécessite de se connecter à un compte Google, ce qui est normal. Mais ce qu'à découvert le YouTuber Cameron Gray ne l'est pas. Il suffit en effet d'installer le navigateur Chrome sur la télé pour que ce dernier ouvre la boîte Gmail associé au compte sans demander le mot de passe. Une manipulation très simple à réaliser même si en théorie vous ne pouvez pas mettre Chrome sur une Smart TV Android.

Android TV possède une faille permettant à quelqu'un d'accéder à votre compte Gmail

Après être tombé sur la vidéo démontrant la faille, le sénateur américain Ron Wyden l'envoie à Google. L'équipe du politicien travaille justement sur la sécurité des technologies permettant le streaming sur TV. La réponse n'est pas celle attendue puisque la firme explique qu'il ne s'agit pas d'un problème, mais du fonctionnement normal du système. L'entreprise se ravise pourtant quand les équipes de 404 Media s'intéressent à cette histoire et affirme qu'elle fera disparaître le “bug” lors d'une future mise à jour.

“Nous sommes conscients de ce scénario potentiel dans lequel des acteurs malveillants ayant obtenu un accès physique à un téléviseur peuvent remplacer manuellement les paramètres par défaut pour télécharger des applications Google normalement restreintes sur un téléviseur et accéder aux services Google sur le compte connecté. […] La plupart des appareils Google TV exécutant les dernières versions du logiciel n'autorisent pas ce comportement décrit. Nous sommes en train de déployer un correctif sur le reste des appareils“, explique un porte-parole de Google. En attendant, il est conseillé de ne pas utiliser son compte Google principal pour se connecter à une TV sous Android.