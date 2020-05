Grâce au NFC, vous pourrez bientôt recharger sans fil votre smartphone ou votre montre connectée

La WLC, nouvelle spécification de recharge sans fil via le NFC, vient d’être officialisée par le Forum NFC. Avec une puissance maximale d’un watt, cette solution sera surtout privilégiée pour la recharge d’objets connectés à faible consommation comme des montres connectées par exemple.

La recharge sans fil et la recharge sans fil inversée sont devenues monnaie courante sur nos smartphones modernes. On la retrouve par exemple sur le récent iPhone SE 2020 ou encore sur le Samsung Galaxy S20. En ce mercredi 6 mai, le Forum NFC, l’association mondiale de normalisation et de défense de la technologie de communication en champ proche (le NFC), vient d’annoncer l’approbation et l’adoption d’une nouvelle spécification de recharge sans fil : le WLC.

Concrètement, le WLC permet à une seule antenne d’un appareil compatible NFC de gérer à la fois les communications et la recharge. De fait, il devient possible de recharger des appareils IoT (pour Internet Of Things) grand public alimentés par batterie via son smartphone par exemple (ou tout autre appareil NFC). Attention cependant, il ne faut pas s’attendre à des vitesses folles puisque l’on parle d’un taux de transfert de puissance d’un watt maximum.

Un rechargement facilité pour les petits appareils

Comme le précise le Forum NFC, cette solution facilitera le rechargement des montres intelligentes, des trackers d’activités sportives, des écouteurs sans fils comme les futurs OnePlus Bullets Wireless Z, ou encore les stylos numériques comme le S-Pen de Samsung. Avant cette approbation, le WLC a subi des tests et un long processus de validation.

« La spécification technique de charge sans fil du Forum NFC permet de charger sans fil de petits appareils alimentés par batterie comme ceux que l’on trouve dans la plupart des 36 milliards d’appareils iOT actuellement utilisés. Le chargement sans fil NFC est vraiment transformateur car il modifie la façon dont nous concevons et interagissons avec les petits appareils alimentés par batterie », affirme Koichi Tagawa, président du Forum NFC.