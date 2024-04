Tesla Model 3 Performance : sa tenue de route est si efficace que même un pilote n’arrive pas à la faire déraper

La Tesla Model 3 Performance 2025 relève le défi des routes sinueuses des canyons américains pour nous dévoiler ses capacités dynamiques.

La dernière version de la Tesla Model 3 Performance vise directement les conducteurs en quête de sensations fortes et de conduite sportive. Révélée il y a quelques jours, cette voiture a non seulement connu une montée en puissance, mais aussi une amélioration de ses capacités dynamiques grâce à des innovations techniques et des ajustements précis. Sur le papier, elle est clairement conçue pour les amateurs de technologie et de vitesse.

En termes de spécifications, la Tesla Model 3 Performance américaine dépasse son homologue européenne, avec une puissance de 517 chevaux contre 464 pour la version européenne. Cette différence, bien que 10% paraisse beaucoup, ne se traduit pas forcément par une supériorité flagrante sur les routes sinueuses, où la maîtrise et la tenue de route prennent le dessus sur la simple puissance brute. C'est ce que Rory Reid, un testeur, qui a mis à l'épreuve en poussant la Model 3 Performance dans les virages étroits des canyons américains.

La Tesla Model 3 performance est taillée pour les virages

Rory Reid de AutoTrader a choisi les routes escarpées d'un canyon pour tester cette nouvelle machine. Il a observé que malgré l'augmentation de sa puissance et de son couple, le véhicule maintient une adhérence remarquable. Elle ne lui a pas permis d’effectuer des dérapages même lors des manœuvres les plus agressives. La configuration des pneus arrière, qui sont maintenant plus larges, combinée à son nouveau châssis et ses suspensions adaptatives jouent un rôle clé dans cette stabilité accrue.

Rory souligne que cette tenue de route exceptionnelle, tout en limitant le potentiel pour les dérapages contrôlés, augmente considérablement la sécurité et l'accessibilité du véhicule pour tous les types de conducteurs. On imagine donc que le but de Tesla a été de rendre la conduite sportive plus inclusive, car il n’est clairement pas permis à tout le monde de s’amuser à perdre l'adhérence sans risquer de faire face à des conséquences désastreuses.

Tandis que ses nouveaux sièges sport améliorent le confort et le maintien du conducteur lors de la conduite dynamique, cette performance démontre que la Model 3, dans sa version Performance, ne cherche pas seulement à impressionner par sa vitesse, mais également par sa capacité à fournir une conduite sûre et maîtrisée. Rory a conclu que pour ceux qui recherchent une sportive capable de concilier puissance électrique et maniabilité sans compromis, cette Tesla pourrait bien être la réponse.