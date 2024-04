Windows 11 : Qualcomm accusé d’avoir surévalué les performances de ses puces PC, le constructeur répond

Le monde de la technologie est en ébullition avec des allégations selon lesquelles Qualcomm aurait triché sur les benchmarks de ses très attendus processeurs Snapdragon X Elite et X Plus conçus pour les ordinateurs portables Windows.

Juste après le lancement de la puce Snapdragon X Plus, qui promet d’apporter l’IA au cœur des PC Windows abordables, le site SemiAccurate a accusé Qualcomm d’avoir présenté Qualcomm de présenter des résultats de tests erronés que même les principaux fabricants d'ordinateurs portables n'ont pas été en mesure de reproduire.

Au cœur de la controverse se trouvent les performances annoncées par Qualcomm pour ses nouvelles puces de la série X, qui s'annoncent comme les premiers processeurs pour ordinateurs portables véritablement compétitifs face à des concurrents tels que la série M d'Apple, Intel et AMD.

Les benchmarks des puces Snapdragon ne seraient pas exacts

Selon SemiAccurate et ses sources, les résultats des tests de Qualcomm présentés à la presse et aux partenaires OEM semblent pratiquement impossibles à atteindre dans le cadre de tests réels. Le site affirme avoir obtenu des informations auprès de deux grands fabricants d'ordinateurs portables et d'une « source haut placée chez Qualcomm », affirmant que les tests de référence partagés par le public sont trompeurs.

SemiAccurate insiste sur le fait qu'en dépit des efforts déployés par les principaux développeurs OEM, personne n'a été en mesure de recréer les performances impressionnantes vantées par Qualcomm, les résultats de certains tests initiaux se situant « bien en dessous de 50 % des affirmations de Qualcomm ».

La controverse remonte à la conférence Snapdragon Summit de Qualcomm en octobre dernier, au cours de laquelle l'entreprise a dévoilé pour la première fois des benchmarks pour les futures puces X Elite. Dès cette époque, des sources citées par SemiAccurate ont affirmé que les premiers chiffres étaient plus bas que prévu, bien que Qualcomm ait attribué cela à une optimisation logicielle inachevée.

La méthodologie de test et les paramètres utilisés pour obtenir ces résultats sont restés totalement opaques, avec de vagues tableaux comparant les performances avec le matériel d'Apple et d'Intel qui n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante.

Malgré les promesses d'informations techniques plus approfondies et la possibilité d'effectuer des analyses comparatives indépendantes avant le lancement, SemiAccurate affirme que Qualcomm n'a pas tenu ses engagements jusqu'à présent. Le site explique que même en tenant compte de facteurs tels que le refroidissement et l'optimisation de Windows, les fabricants d'ordinateurs portables ne parviennent pas à égaler les hautes performances annoncées par Qualcomm, une source anonyme comparant les performances du X Elite aux puces Celeron bas de gamme d'Intel.

Qualcomm assure que ses puces sont bien aussi puissantes qu’il l’affirme

Si elles s'avèrent exactes, ces accusations pourraient porter un coup sévère aux ambitions de Qualcomm en matière d'ordinateurs portables et à l'adoption plus large de Windows ARM. Toutefois, pour l'instant, ces allégations ne sont pas fondées et Qualcomm s'en tient fermement à ses promesses de performances.

En réponse, un représentant de Qualcomm nous assure que l’entreprise “Confirme les performances et est impatiente que les consommateurs puissent bientôt mettre la main sur les appareils Snapdragon X Elite et X Plus ».

On aurait apprécié voir Qualcomm détailler ses protocoles de tests ou encore permettre à des testeurs indépendants de jouer avec ses puces, mais il faudra pour l’instant se contenter de cette défense.

Les ordinateurs portables Snapdragon X devant arriver sur le marché à la mi-2024, et il ne fait aucun doute que ceux-ci vont être scrutés de près. La prochaine conférence Build de Microsoft, qui se tiendra en mai, pourrait également détailler l'état de Windows ARM et sur le rôle que les puces de la série X de Qualcomm sont censées jouer dans les « PC IA ».