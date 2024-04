Google ne va finalement pas tuer son application de prise de notes, du moins pas tout de suite

Après plusieurs jours de rumeur, Google a finalement pris la parole à propos du sort réservé à Keep, son application de prises de note. Contrairement à ce que l’on pensait tous, celle-ci ne va pas encore disparaître. En revanche, elle sera mieux intégrée à l’écosystème Google.

Mise à jour du 26 avril 2024 :

C’est finalement après une semaine de rumeurs Google a pris la parole à propos de fin de Keep. Bonne nouvelle pour ses utilisateurs, l’application n’est pas encore prête de disparaître. En revanche, la firme de Mountain View est bien en train de revoir son fonctionnement. Dans un billet de blog, celle-ci explique que « dans l’année à venir, les rappels Keep seront automatiquement enregistrés dans Google Tasks », comme le laissaient entendre les lignes de code découvertes par Assemble Debug.

« Ainsi, en plus d’accéder aux rappels via Keep, vous pourrez les consulter, les modifier et les compléter à partir de l’Agenda, des Tâches et de l’Assistant. » Autrement dit, les notes classiques écrites au sein de Google Keep resteront dans l’application. En revanche, les rappels configurés ainsi que les listes à puces seront automatiquement intégrées à Google Tasks.

Article du 19 avril 2024 :

Ce n’est pas pour rien si Google a du mal à se défaire de sa réputation de tueur d’applications. La firme a en effet la fâcheuse tendance à lancer des services à la pelle, avant de réutiliser celle-ci pour creuser leur tombe quelques années plus tard. Récemment, c’est son VPN inclus dans l’offre Google One qui a en a fait les frais. Et visiblement, la faucheuse pourrait bientôt avoir à nouveau du travail.

Force est de constater que Google Keep, l’application de notes du géant américain, n’a jamais rencontré le succès de ses grandes rivales. Ces derniers temps, on sentait d’ailleurs que Google préparait le terrain pour la suite, notamment avec Google Tasks, qui a eu droit à sa propre application après son apparition dans Gmail. Ça n’a pas raté : malgré un sursaut de vitalité le mois dernier avec l’ajout de quelques nouveautés, Google Keep est bel et bien sur le départ.

Google Keep va laisser sa place à Google Tasks

C’est en tout cas ce que semblent indiquer quelques lignes de codes repérées par AssembleDebug. Ces derniers, pas encore activées par la firme permettront une fois chose faite d’afficher des alertes au sein de Google Keep, invitant les utilisateurs à transférer leurs rappels vers Google Tasks. Ces mêmes rappels devraient donc à terme disparaître de Google Keep, au profit de sa voisine.

De la même manière, Google Tasks intègre également des lignes de codes qui préparent l’arrivée de rappels depuis Google Keep. Le sort de cette dernière ne fait donc que peu de doute. S’il faut encore attendre une communication de Google pour en avoir le cœur net, il y a de fortes chances pour que Google Keep finisse par disparaître. L’application pourra au moins se targuer d’avoir tenu une dizaine d’années.