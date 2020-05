Le Galaxy S20+ est meilleur que l’iPhone 11 Pro Max en photo selon DxOMark

DxOMark vient de publier son test du Galaxy S20+ qui s’en sort avec un score global de 118 points, soit 4 de moins que le S20 Ultra et 1 de plus que l’iPhone 11 Pro Max. Le smartphone n’arrive qu’en 10e position du classement, devancé par de nombreux modèles de la concurrence chinoise, notamment le Xiaomi Mi 10, le Huawei Mate 30 Pro ou encore le Honor V30 Pro. Voici les atouts et les points faibles du Galaxy S20+ selon le laboratoire.

Que vaut le Galaxy S20+ en photo ? Le test tant attendu de DxOMark vient d’être mis en ligne, moins d’une semaine après son verdict sur le Galaxy 20 Ultra qui réalise une belle copie en selfies, mais se trouve en retrait par rapport à plusieurs smartphones concurrents sur le terrain de la photo et de la vidéo. Sans surprise, le Galaxy S20+ fait légèrement moins bien que la version haut de gamme de la série. Quatre points les séparent.

Toutefois dans la pratique, DxOMark ne trouve pas un grand fossé entre les deux modèles sur la qualité des photos. « Les deux smartphones de Samsung affichent une qualité d’image très similaire à bien des égards, mais aussi quelques différences clés ». Avec un très bon score de 127 points en photo, le Galaxy S20+ assure des prises de haute qualité. Ses points forts sont : une excellente exposition à lumière avec une large plage dynamique, des couleurs vives, un autofocus très précis et des performances exceptionnelles du capteur ultra grand-angle.

Le capteur principal de 12 MP offre une bonne exposition même dans les conditions d’éclairage les plus difficiles, avec des couleurs bien saturées et une balance des blancs précise. Quant aux textures, elles sont bonnes dans les conditions extérieures, mais restent un peu trop poussées, ce qui confère aux images une apparence moins naturelle. Le même constat avait été fait avec le Galaxy S20 Ultra.

Galaxy S20+ : un zoom acceptable, mais pas au niveau des meilleurs

Pour ce qui est du zoom, le téléobjectif de 64MP qui lui est consacré offre lui aussi une exposition et des couleurs agréables même en mode grossissement, mais les détails sont parfois faibles avec des artefacts visibles. Avec un téléobjectif équivalent à seulement 29 mm, le Galaxy S20+ applique un zoom numérique pour obtenir l’effet d’une focale plus longue. Les résultats sont au même niveau que certains smartphones avec un téléobjectif plus long, mais ne rivalisent pas avec les meilleurs de la catégorie en matière de zoom.

Globalement, le Galaxy S20+ s’en sort très bien en photo avec son score de 127 points, contre 132 pour le S20 Ultra. La note est de 100 pour les vidéos, ce qui donne un score pondéré de 118 toutes catégories confondues. Le smartphone arrive en 10e position du classement DxOMark, juste devant l’iPhone 11 Pro Max et ses 117 points. Le Huawei P40 Pro qui domine le classement est loin devant avec un score de 128.