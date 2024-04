Android : cette fonctionnalité IA traduit n’importe quel texte à la vitesse de l’éclair

La fonctionnalité Entourer pour rechercher (Circle To Search) continue d'améliorer sa formule. Avec la prochaine mise à jour de l'application Google, traduire du texte entouré sera encore plus rapide grâce à un nouveau bouton.

Vers la fin janvier 2024, Google a présenté la fonctionnalité Circle To Search (Entourer pour rechercher en bon français). Cet outil reposant sur l'IA permet comme son nom l'indique de lancer instantanément une recherche sur un texte, une image ou des éléments contenus sur une page web après l'avoir simplement entouré.

D'abord disponible sur les Pixel 8 et 8 Pro, Circle To Search a fait son entrée sur les Pixel de précédentes générations, mais aussi sur les Galaxy S24 dès leur lancement. En mars 2024, la fonctionnalité a été déployée sur un plus grand nombre d'appareils, comme les Galaxy S23 et S23 FE, ou encore les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 pour ne citer qu'eux.

Et en ce 22 avril 2024, cette liste s'est encore agrandie avec la diffusion de la version 6.1 de One UI, la surcouche basée sur Android 14 de Samsung. Avec cette mouture, de nombreux modèles du constructeur sud-coréen peuvent profiter des ajouts proposés par Galaxy IA, l'intelligence artificielle de la marque. Circle To Search fait évidemment partie du lot, mais aussi Live Translate pour traduire instantanément ses appels vocaux, les retouches génératives pour modifier des photos à l'envie ou encore Interprète pour traduire vos conversations en temps réel.

La traduction via l'IA gagne en rapidité avec cette mise à jour de Google App

Et à l'occasion du déploiement de One UI 6.1, Google compte également déployé une nouvelle version de son application préinstallée sur tous les smartphones Android. Cette version rend la traduction via Circle To Search encore plus rapide qu'auparavant.

En effet, les utilisateurs peuvent maintenant lancer directement la traduction d'une page grâce à un bouton reprenant le logo de Google Translate en bas à droite de l'écran (juste à côté de la barre de recherche et des boutons Recherche vocale et Google Lens). En appuyant dessus, vous pourrez choisir dans quelle langue vous souhaitez effectuer la traduction. Notez que la langue du texte original est automatiquement détectée par Google. Après avoir choisi la langue de votre choix, la page affichée sera traduite intégralement. Si vous ne voyez pas encore le bouton Traduire apparaître, il faudra mettre à jour votre application Google via le Play Store.