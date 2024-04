Android : la publicité pourrait s’inviter sur les écrans de verrouillage de certains smartphones

Un écran de verrouillage affichant des publicités pourrait être installé d'office sur une typologie de smartphones Android. C'est déjà le cas dans une partie du monde et l’idée s'étend.



Vous reprendrez bien un peu de publicités ? C'est un constat implacable : déjà bien présentes, elles sont en train d'envahir le moindre espace disponible, même ceux que l'on pensait inviolable jusqu'à il y a peu. Pendant les films et séries d'Amazon Prime par exemple, service de streaming déjà payant. Ou bientôt sur l'écran de notre TV lorsqu'on mettra un jeu vidéo en pause. Tout est bon pour glisser une réclame.

Nos smartphones Android ou iOS ne sont pas épargnés par le phénomène, même s'il est cantonné aux différentes applications que l'on utilise au quotidien. Cela pourrait toutefois changer puisque de plus en plus de constructeurs de mobiles Android cherchent à maximiser leurs profits au-delà de la vente de leurs appareils. La solution envisagée est sans surprise l'affichage publicitaire, mais cette fois-ci au sein même du téléphone. Ça existe déjà au niveau des écrans de verrouillage et une entreprise spécialisée en la matière est justement en train de s'étendre.

Ces smartphones Android pourraient diffuser des pubs sur leur écran de verrouillage

Le nom de Glance ne vous dit probablement rien, et pourtant cette firme soutenue par Google a le vent en poupe. Elle développe un écran de verrouillage intelligent sur lequel s'affiche des recommandations d'articles et des publicités personnalisées. En Asie, Glance dit avoir 163 millions d'utilisateurs actifs chaque jour.

La société se lance maintenant à la conquête des États-Unis grâce à un partenariat avec Motorola et l'opérateur Verizon. L'écran de verrouillage est déjà préinstallé sur plusieurs smartphones abordables comme le Moto G 5G et le Moto G Power 5G. Seul ce genre de mobile à bas prix est concerné pour l'instant.

Actuellement, ce n'est pas pour autant une application système. Vous pouvez désinstaller l'application Glance ou bien désactiver les widgets des recommandations. Rien ne dit que ce sera toujours le cas à l'avenir. En cas de succès, l'entreprise pourrait bien tourner son regard vers l'Europe, même si les régulations plus strictes pourraient freiner ses ambitions. En ce qui concerne les potentiels risques sur la vie privée, Glance affirme qu'elle ne collecte aucune information personnelle sur ses utilisateurs.

