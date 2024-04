Tesla dévoile l’application qui va transformer votre voiture en taxi, le Airbnb de l’automobile arrive bientôt

En pleine évolution du secteur des véhicules autonomes, Tesla annonce une nouveauté intrigante mais que l’on attendait : une application intégrée de covoiturage autonome. Conçue pour concurrencer directement des géants comme Uber et Waymo, elle s'intégrera à son application existante.

Tesla a profité de la publication de ses résultats financiers du premier trimestre 2024 pour teaser sa future application de covoiturage autonome. Ce service, qui sera intégré dans son application déjà largement utilisée, et depuis peu disponible à tous les utilisateurs et pas seulement au propriétaire des véhicules de la marque, promet de révolutionner la mobilité urbaine. Les captures d'écran révélées récemment montrent une interface qui permet de commander un véhicule, régler la température ou choisir sa musique avant même qu'il n'arrive !

Même si Tesla n'a pas encore réussi à mettre en œuvre un système de conduite entièrement autonome sans supervision, les progrès récents semblent suffisamment prometteurs pour que l'entreprise commence à déployer cette application de covoiturage sans conducteur. Ce développement est une réponse directe aux services déjà établis par Uber et Waymo. Cette annonce marque donc l'entrée de l’entreprise dans la compétition du marché naissant des transports autonomes.

Tesla dévoile l’interface de sa future application de partage de voiture

Ce projet s'inscrit dans une série de promesses de longues dates faites par Elon Musk concernant l'avenir des transports autonomes chez Tesla. Depuis l'annonce du “Master Plan Part Two“, Musk a fréquemment évoqué la possibilité pour les propriétaires des VE de la marque d'intégrer leurs voitures dans une flotte partagée. Ils pourraient ainsi gagner de l'argent quand ils n'utilisent pas leur voiture. Cette possibilité, maintenant plus concrète, pourrait transformer notre approche de la possession et de l'utilisation de nos véhicules.

Tesla fait face à des défis réglementaires et techniques, notamment la nécessité de maintenir une surveillance humaine sur ses systèmes d'assistance à la conduite. Malgré ces obstacles, l'entreprise continue d'innover. Son application en cours de développement, qui fait partie intégrante de son écosystème, est présentée comme une avancée significative. Cette innovation promet de faire changer de manière significative l'utilisation des véhicules.

Enfin, Elon Musk a peut-être révélé le nom du futur robotaxi de Tesla. Il a été surnommé “Cybercab“, lors de l’appel sur les résultats du premier trimestre de Tesla.