Samsung met fin au suivi de ses vieilles tablettes, l’iPhone 18 Pro va coûter plus cher, c’est le récap’ de la semaine.

La fin du support sur certaines Galaxy Tab, une hausse de prix sur l’iPhone 18 Pro, Bill Gates alerte sur l’impact de l’IA, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Samsung s’apprête à couper les mises à jour sur plusieurs anciens modèles de tablettes Galaxy. Côté smartphone, Apple prépare ses utilisateurs à une addition plus salée pour la sortie de l’iPhone 18 Pro. De son côté, Google retouche discrètement l’application photo de ses téléphones Pixel, et une étrange application nommée Pulse interpelle sur Android. Enfin, Bill Gates livre une analyse sombre sur les professions menacées par l’arrivée de l’intelligence artificielle.

Samsung fixe une date de fin de vie pour les Galaxy Tab A9

Les possesseurs de Galaxy Tab A9, ces tablettes abordables lancées en 2023, devront bientôt composer sans suivi logiciel. En effet, le constructeur prévoit d’interrompre les évolutions d’Android d’ici la fin d’année 2026 sur les Tab A9 et A9+, avant de couper totalement les patchs de protection courant 2027. Ce choix s’inscrit dans le calendrier habituel de la marque, qui réserve désormais un accompagnement étalé sur sept ans à ses appareils plus récents.

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À quoi sert l’application Pulse discrètement installée sur Android ?

Découverte récemment par de nombreux utilisateurs lors d’une mise à jour dans le Play Store, cette application développée par Google fonctionne en réalité dans l’ombre depuis plusieurs mois. Sans interface ni icône d’ouverture directe, Pulse agit comme un outil de diagnostic système chargé de surveiller l’activité du téléphone. Elle analyse en continu la consommation de la batterie, l’usage du processeur et la mémoire vive afin d’identifier rapidement les applications gourmandes ou les comportements anormaux qui pourraient ralentir l’appareil.

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Les iPhone 18 Pro risquent d’être plus chers en raison des coûts de mémoire

La flambée des prix des composants et de la mémoire va toucher la prochaine gamme de smartphones d’Apple. Selon des fuites récentes, les iPhone 18 Pro et Pro Max devraient subir une augmentation d’environ 100 euros par rapport aux tarifs actuels. La version d’entrée de gamme de l’iPhone 18 Pro passerait ainsi au-dessus du seuil des 1 400 euros en France, une hausse similaire à celle déjà appliquée par d’autres constructeurs sur leurs derniers modèles haut de gamme.

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L’application Appareil photo des Pixel fait peau neuve avec l’arrivée des Pixel 11

La version 11.0 de l’application introduit une refonte ergonomique des Commandes d’accès rapide, qui troquent leurs curseurs pour de nouvelles molettes latérales réglables. Cette mise à jour s’accompagne aussi d’un choix de mode de démarrage par défaut pour lancer l’appareil directement en vidéo ou avec l’outil Capture Magique. Ces nouveautés restent toutefois assez discrètes et les raccourcis manuels sont masqués au départ. Il vous faudra donc naviguer dans les options pour les afficher à l’écran.

Lire : L’Appareil photo des Google Pixel s’offre une mise à jour, mais ses nouveautés jouent à cache-cache

Bill Gates alerte sur la menace de l’IA pour l’emploi et propose des mesures inédites

Dans un long essai publié récemment, le fondateur de Microsoft exprime ses craintes face à l’accélération de l’intelligence artificielle. Il met en avant trois secteurs particulièrement exposés, à savoir le service client, la programmation informatique et l’assistanat juridique. Pour limiter l’impact sur le marché du travail, l’homme d’affaires préconise la création d’une taxe sur les robots ainsi que la réservation de certains métiers aux humains.

Lire : Ces trois métiers seront les premiers balayés par l’IA, Bill Gates ne leur laisse aucune chance

Nos tests de la semaine

Preview Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen — Nos impressions sur la future extension de Capcom

Prévue pour le 9 octobre, cette grosse extension amène avec elle son lot d’ajustements bienvenus et ouvre les portes d’un territoire enneigé inédit : Norgan. Après une première prise en main sur une version bêta, le titre confirme ses ambitions. On aime la direction artistique nordique très réussie, la richesse de l’exploration dans la région de Norgan ainsi que l’introduction des reliques et des 12 nouveaux donjons de haut niveau. L’optimisation globale et l’IA des Pions paraissent également en nette amélioration. En revanche, on aime moins des textures parfois en retrait sur PS5 et le risque d’un grind un peu artificiel pour dénicher les meilleures pièces d’équipement. Enfin, le système de combat conserve un côté confus qui pourra encore en déstabiliser certains.

Lire : Nous avons joué à Dragon’s Dogma 2 Dark Arisen, voici toutes nos impressions

Prise en main du Samsung Galaxy S26 FE : peu de nouveautés pour un tarif en hausse

Disponible dès 799 euros, cette nouvelle déclinaison Fan Edition remet la gamme à jour avec des retouches très légères. On aime la prise en main toujours agréable avec une finition soignée, la robe vert d’eau très réussie, l’intégration épurée du bloc photo ainsi que l’arrivée d’One UI 9.0 et de ses 7 ans de suivi logiciel. Malheureusement, nous avons été déçus par l’augmentation de prix sur le stockage élevé, par la stagnation globale de la fiche technique, par l’absence persistance d’une dalle LTPO et par la puissance de charge limitée à 45 watts.

Lire : Nous avons essayé le Galaxy S26 FE de Samsung, voici nos impressions

Resonance : A Plague Tale Legacy : Asobo Studio réussit-il son virage action-aventure ?

Cette préquelle apporte un vent de fraîcheur à la franchise. Lors de notre test, nous avons été conquis pas Sophia, l’héroïne attachante. Nous avons aussi adoré le système d’indices à la demande, les combats simples mais efficaces, le cadre méditerranéen magnifique et la bande originale soignée. En revanche, nous avons été moins séduits par les séquences en Grèce Antique plutôt lentes. Attention, les personnages secondaires sont en retrait, le scénario est prévisible et on constate un léger manque de fluidité sur PS5 Pro.

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TCL Nxtpaper 70 Pro : l’écran mat suffit-il à faire la différence ?

Le fabricant propose un smartphone d’entrée de gamme aux caractéristiques très classiques. La dalle Nxtpaper séduit par sa proposition originale et son confort visuel inédit, la présence de la coque dans la boîte fait plaisir, et la partie logicielle met bien en valeur ses différents modes d’affichage. L’appareil brille aussi par sa gestion thermique maîtrisée, une bonne stabilité et une compatibilité audio étendue. En revanche, le design manque cruellement de personnalité, l’interface souffre de trop nombreuses applications préinstallées et l’autonomie reste en retrait. Le tableau est complété par des haut-parleurs médiocres, un niveau de contraste moyen et l’absence de HDR en zoom numérique.

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