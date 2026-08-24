Android : à quoi sert Pulse, cette mystérieuse application que personne n’avait remarquée ?

Alors qu’elle est probablement installée depuis des mois sur votre téléphone sans même que vous ne le sachiez, une mystérieuse application vient de gagner en visibilité justement parce que nombreux sont ceux qui ignoraient son existence avant de la découvrir inopinément : il s’agit de Pulse. Voici ce que l’on sait à son propos.

Test Google Pixel 11 extérieur
Crédits : Phonandroid

Les constructeurs ont tendance à préinstaller tout un tas d’applications. Si certaines s’apparentent à des bloatwares, d’autres s’ancrent parfaitement dans nos habitudes. Et d’autres encore, tant elles se font discrètes, passent totalement sous les radars – à moins de passer en revue la totalité des applications de son smartphone.

C’est le cas de Pulse, une mystérieuse application qui semble être apparue comme par magie sur de nombreux appareils Android. Mais en remontant un peu le fil, on s’aperçoit qu’il n’en est rien. À quoi sert-elle ? C’est l’objet de cet article.

Lire aussi : L’Appareil photo des Google Pixel s’offre une mise à jour, mais ses nouveautés jouent à cache-cache

Pulse est l’infirmière personnelle de votre smartphone Android

Sauf si vous êtes de ceux qui mettent toutes leurs applications à jour simultanément sans chercher à savoir lesquelles sont concernées, une mise à jour disponible dans le Play Store a peut-être attiré votre attention. C’est celle de l’application Pulse. Et comme de nombreux utilisateurs Android, vous n’aviez probablement jamais remarqué cette dernière jusqu’à présent – et pour cause : elle ne comporte aucune interface utilisateur et est bien cachée.

Android Pulse
Crédits : Phonandroid

Pourtant, il ne s’agit pas d’une application particulièrement nouvelle : comme le souligne 9to5Google, qui a été parmi les premiers à la repérer, plusieurs versions de Pulse sont recensées sur le site APKMirror depuis mars ; tandis que sa fiche sur le Play Store enregistre déjà plus de 10 millions de téléchargements.

Sur le magasin d’applications de Google, l’icône de Pulse ne donne aucun indice sur sa vocation : seul un carré blanc s’affiche. En revanche, en fouillant dans la page Toutes les applis des Paramètres, on découvre sa véritable icône : elle imite un cardiogramme. Quel meilleur choix pour une application qui prend les constantes de votre appareil ? La question est rhétorique, puisqu’il s’agit bien là de la vocation de Pulse – équivalent de pouls, en français.

Android Pulse3
Crédits : Phonandroid
Android Pulse3
Crédits : Phonandroid

Sa description par Google n’est pas très explicite : « Cette application facilite la distribution des règles de détection des anomalies dans la consommation des ressources système critiques par le système d’exploitation Android et les applications installées. » Elle suggère en effet qu’elle surveille en arrière-plan les composants et les applications Android qui puisent de manière inhabituelle dans les ressources de votre appareil, comme la batterie, la mémoire ou la puissance de calcul.

Android Pulse2
Crédits : Phonandroid

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