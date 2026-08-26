Nous avons joué à Dragon’s Dogma 2 Dark Arisen, voici toutes nos impressions

Comme pour le premier volet de la série, Dragon’s Dogma 2 aura bientôt le droit à une version améliorée appelée « Dark Arisen ».Plus qu’une mise à jour, Dark Arisen améliore la vie du joueur avec quelques ajustements bienvenus, mais ouvre également la carte vers une nouvelle région : Norgan. Nous y avons fait nos premiers pas sur une version beta du jeu. Voici ce qu’on en pense.

dragons dogma 2 dark arisen

En 2012, Dragon’s Dogma est arrivé sur PS3 et Xbox 360 avec une idée en tête : prouver que les studios japonais n’étaient pas bons qu’à faire des RPG en tour par tour et qu’ils pouvaient, eux aussi, créer des RPG en monde ouvert immersifs, brutaux et sans concession. En face, il y avait Skyrim, Fallout New Vegas, The Witcher 2, la saga Mass Effect, Borderlands 2 ou encore Dragon Age Awakening. Dragon’s Dogma était donc LA réponse japonaise tant attendue, même si From Software avait déjà accouché de Dark Souls.

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Et la preuve que Capcom avait les moyens d’assumer cette ambition, cassant un peu son image de studio dédié à Street Fighter, Monter Hunter ou Résident Evil. Adoré par certains pour son immersion, son exigence et sa narration, détesté par les autres pour son engagement, son inertie et ses défauts techniques, Dragon’s Dogma n’a laissé aucun joueur indifférent (parmi ceux qui l’ont essayé). Et naturellement, quand le second volet est sorti en 2024, soit 12 ans plus tard, l’accueil a été presque identique. Parce que la recette était finalement assez proche.

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Bien sûr qu’il va falloir aller chercher le Dragon Déchu…

Et puisque la recette de Dragon’s Dogma est très proche de celle de Dragon’s Dogma 2, il n’est pas surprenant d’y retrouver la même stratégie. Ainsi, le 9 octobre prochain, Capcom sortira la version « Dark Arisen », laquelle joue autant le rôle d’un patch géant pour faciliter la vie du joueur qu’un DLC d’envergure, ouvrant une nouvelle région, des défis de haut niveau et une chasse aux reliques. Nous avons eu l’occasion d’essayer ce Dragon’s Dogma 2 Dark Arisen. Voici nos impressions.

“Le Nord… c’est le Nord !”

Et nous commençons cette preview par la plus grosse nouveauté du jeu : la nouvelle région de Norgan. Contrairement aux deux régions de la version de base, Vermund la verdoyante et Battahl la désertique, Norgan est une région glacée, fortement inspirée par les vikings et les peuples du Nord. C’est une région très différente et surtout beaucoup plus vaste que l’île de l’amertume du DLC Dark Arisen du premier Dragon’s Dogma.

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Ambiance froide et sombre avec un bel effet jour/nuit

Le style vestimentaire des PNJ change. Les habitations aussi. Ainsi que le bestiaire, beaucoup plus sauvage et animal. L’ambiance est à la croisée des chemins entre Assassin’s Creed Valhalla, Monster Hunter Wilde Iceborne, Frozen Wild dans Horizon Zéro Dawn, The Witcher 3 The Wild Hunt et les régions au-delà du mur de Games of Thrones. Dans cette nouvelle région, vous retrouvez tout ce qu’il faut pour une grande aventure avec un grand A : des donjons, des quêtes, des montres, des boss. Et surtout des dragons.

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Si vous pouvez synchroniser vos attaques avec les Pions, les ennemis peuvent faire de même

Notamment le dragon que vous avez certainement dû voir dans le trailer de Dark Arisen (que vous pouvez retrouver en fin de cet article) : il s’agit du Dragon Déchu. Notre session de jeu s’est d’ailleurs terminée sur le combat contre ce dernier et par l’arrivée d’une guerrière, personnage secondaire centrale de ce DLC, Eir. Nous n’en dirons pas plus, car nous n’avons aucune autre information à son sujet. Mais il est évident qu’elle est une pièce centrale du scénario visant à éclaircir l’obscur passé de Norgan.

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Un petit côté Monster Hunter dans ce combat

“Shoot. Loot. Repeat”

Seconde grande nouveauté de ce DLC : les reliques. Il s’agit de pièces d’équipement que vous pouvez trouver dans des coffres ou sur les cadavres de vos adversaires. Très similaires aux objets maudits de Dragon’s Dogma Dark Arisen, les reliques doivent faire l’objet d’un examen auprès d’un PNJ avant de devenir un objet qui vous sera utile. Évidemment, ces pièces d’équipement offrent des augmentations de statistiques élevées, ainsi que des compétences supplémentaires. Elles rendent caduques celles que vous avez reçues dans le jeu principal. Et elles vont clairement augmenter, un peu artificiellement, la durée de vie de l’extension, car les acharnés vont vouloir trouver les meilleurs pour leurs builds.

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Première relique (et loin d’être la dernière) !

Comme toujours, ce DLC fait la part belle à l’exploration, pour découvrir des reliques et des trésors ; aux combats en temps réel, avec des monstres de différentes statures (vous pouvez même monter sur certains d’entre eux pour les tuer plus facilement) ; et à la customisation de votre personnage selon votre style de jeu : plutôt magie ou plutôt physique, plutôt corps à corps ou plutôt à distance, plutôt attaque ou plutôt support. Les combats restent ce qu’ils ont toujours été dans la licence : nerveux, brutaux et confus.

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Monter sur un ennemi est souvent le meilleur moyen de le tuer, qu’il soit poilu…
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… ou qu’il soit écailleux !

Graphiquement, le résultat est beau, même si, comme pour le jeu de base, nous avons déjà vu des textures plus fines dans d’autres productions sur PS5. Nous notons que Capcom a nettoyé de nombreux éléments pour apporter de la fluidité et éliminer certains bugs. Le comportement des Pions nous semble également meilleur. Il reste encore du travail, certes. Mais le résultat est déjà visible. L’ambiance sonore et musicale reste fidèle à elle-même : proche du style « heroic fantasy » et toujours très (trop ?) discrète, laissant la part belle aux interventions des Pions.

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L’interface n’a pas changé
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L’assassin a de belles compétences, mais il faut le timing pour les utiliser

De la glace, des monstres, du loot… et quoi d’autre ?

Nous n’avons pas pu tester toutes les nouveautés de Dark Arisen. Mais il y en a pour tous les gouts. D’abord, Capcom a augmenté les options de personnalisation de l’Insurgé avec l’arrivée de nouvelles coiffures et des tatouages. Ensuite, 12 donjons de haut niveau ont été ajoutés. Il s’agit des Rites Oubliés qui permettent d’obtenir des armes appartenant à des Insurgés du passé qu’il faudra bien évidemment vaincre. C’est donc un beau programme proposé par cette extension qui arrivera sur Xbox Series X, PC et PlayStation 5.

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Vraiment, la région de Norgan n’est pas spécialement petite
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L’eau n’est pas votre ami ici…

Notez que nous avons joué sur une version non définitive de la version PS5 de Dragon’s Dogma 2 Dark Arisen. Toutes nos impressions concernent donc cette version pour cette plate-forme. Mais Capcom nous a également fait l’honneur de nous montrer la version Switch 2 en mode portable. Et même s’il y a une évidente différence sur la finesse des graphismes et sur la fluidité des animations, le jeu reste très convaincant sur ce petit écran. Plus convaincant même que la version Switch « 1 » de Dragon’s Dogma Dark Arisen, laquelle était pourtant déjà bien optimisée pour l’ancienne console portable de Nintendo.


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