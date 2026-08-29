Le Huawei Mate XT 2 se dévoile : son nouveau système de pliage pourrait tout changer

Le prochain smartphone pliable en trois parties de Huawei se dévoile. Le fabricant chinois vient en effet de montrer les premiers visuels de son futur Mate XT 2, qui s’accompagne de plusieurs nouveautés.

Les smartphones évoluent vite, très vite. De la simple dalle du tout premier iPhone, nous sommes rapidement passés au smartphone pliable, Samsung ayant été l’un des premiers à se lancer dans l’aventure. D’ailleurs, à peine trois semaines après sa sortie, le Galaxy Z Flip 8 perd déjà 500 € sur son prix. De son côté, le Xiaomi 18 Fold, un concurrent sérieux au Galaxy Z Fold 8 et à l’iPhone pliable, se montre en image. Mais, comme si un smartphone pliable en deux ne suffisait pas, les fabricants se mettent désormais à proposer des appareils pliables en trois parties.

Et, une fois n’est pas coutume, on retrouve tout d’abord Samsung. Le fabricant sud-coréen a en effet dévoilé son Samsung Galaxy Z TriFold l’année dernière. Mais c’est sans compter sur le concurrent chinois Huawei, qui a dévoilé en 2024 son smartphone pliable en trois, le Mate XT Ultimate. Et, bonne nouvelle pour les fans du pliage de smartphone, la deuxième génération arrive bientôt.

Huawei Mate XT 2 : de belles nouveautés au programme

Comme tout bon smartphone, le Huawei Mate XT 2 a fait l’objet d’innombrables fuites et autres rumeurs. Mais le géant chinois vient d’y mettre définitivement un terme. En effet, le fabricant vient de dévoiler les premières images de son futur smartphone pliable en trois parties, tout en confirmant certains changements inattendus.

En termes de design tout d’abord, le Mate XT 2 affiche une certaine rupture par rapport aux générations précédentes. En effet, celui-ci se repliera vers l’intérieur, Huawei abandonnant ainsi le pliage de type « zig zag ». Ce faisant, le Mate XT 2 se rapproche de son principal concurrent, le Samsung Galaxy Z TriFold.

Ce nouveau dispositif de pliage semble avoir plusieurs avantages. Tout d’abord, les trois écrans sont maintenant protégés en cas de chute, ces derniers se repliant vers l’intérieur. Mais ce n’est pas tout. En effet, Huawei en profite également pour intégrer un petit écran de couverture en forme de pilule.

Quoi qu’il en soit, il ne faudra pas attendre longtemps avant de découvrir le Huawei Mate XT 2. En effet, l’entreprise prévoit de dévoiler officiellement son prochain smartphone pliable en trois le 7 septembre 2026.