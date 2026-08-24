iPhone 18 Pro : Apple va augmenter ses prix, mais à quel point ?

Apple s’apprête à lancer ses nouveaux iPhone 18 Pro, et il faut s’attendre à une hausse de prix sur cette génération. Reste à savoir à combien va se chiffrer la douloureuse.

La majorité des constructeurs de smartphones augmentent le prix de leurs nouveaux produits (voire de ceux déjà commercialisés) pour faire face à la pénurie et à la hausse spectaculaire des coûts de la mémoire. Apple ne va pas faire exception. Selon les informations du journaliste Mark Gurman dans sa newsletter Power On, la firme californienne prévoit bel et bien une montée des tarifs pour ses prochains appareils, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max.

En juin dernier, on avait déjà assisté à une augmentation de prix sensible pour plusieurs catégories de produits : Mac, iPad, Apple TV, HomePod, Visions Pro. Les iPhone avaient jusqu’ici été épargnés, mais ce ne sera pas le cas des nouveaux modèles. On ne sait par contre pas à quel point Apple va oser gonfler la facture.

iPhone 18 Pro : la facture va être salée

Mark Gurman mise sur une hausse de 100 USD aux États-Unis, ce qui devrait se traduire par une augmentation d’environ 100 euros chez nous. Il explique qu’Apple a observé la réaction de Samsung et Google face à la situation. On a en effet vu des hausses de prix de 100 USD / euros récemment avec la sortie des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, puis des Pixel 11.

Pour rappel, voici ci-dessous les tarifs pratiqués Apple pour ses iPhone 17 Pro. Il faudrait donc ajouter au moins 100 euros pour obtenir ceux des iPhone 18 Pro, et sans doute plus sur les configurations 1 To. On peut aussi espérer que les variantes 256 Go soient épargnées, cela semble peu probable.

iPhone 17 Pro :

256 Go : 1 329 euros

512 Go : 1 579 euros

1 To : 1 829 euros

iPhone 17 Pro Max :

256 Go : 1 479 euros

512 Go : 1 729 euros

1 To : 1 979 euros

2 To : 2 479 euros

Si la marque à la pomme dispose d’une marge de manœuvre pour aller plus loin compte tenu de la fidélité de sa clientèle, elle ne devrait pas non plus pousser le bouchon trop loin. Elle a d’ailleurs déjà averti que ses marges brutes risquent de se réduire, signifiant qu’elle compte absorber une partie de la hausse des coûts des puces mémoire, RAM et stockage.