Samsung grave des puces 3 nm, les ventes de PS5 en chute libre, c’est le récap

Samsung dévoile ses premiers composants gravés en 3 nm et s’appuyant sur la gravure GAA destinée à remplacer le FinFET. Les ventes de la PlayStation 5 s’écroulent en Europe sur le premier semestre 2022, alors que celles de la concurrence progressent. Et Xiaomi dévoile une liste de terminaux qui seront compatibles avec MIUI 14, la prochaine itération de son système d’exploitation. C’est le récap du 25 juillet 2022.

Toutefois, ce ne sont pas là les informations qui ont marqué l'actualité. Voici un résumé de ce qu'il ne fallait pas louper.

Les ventes de PlayStation chutent lourdement en 2022

En 2021, rien ne semblait perturber les chiffres commerciaux de Sony Interactive. La PlayStation 5 continue de se vendre malgré les pénuries et les problèmes logistiques. Les listes d’attente ne désemplissent pas. Il y a un mois, nous relayions dans nos colonnes une annonce une déclaration de Sony qui annonçait avoir vendu 20 millions de consoles dans le monde.

Mais, irrités par cette disponibilité erratique, les joueurs se tournent vers d’autres consoles. La Xbox Series X/S se vendait mieux que la PS5 début 2022, en Europe, mais aussi au Japon. Et la conséquence ne s’est pas fait attendre : selon une enquête relayée Gameindustry, les ventes de PS5 se sont écroulées de 44 % au premier semestre 2022, alors que les consoles concurrentes, Switch et Xbox, progressent.

Samsung dévoile son premier composant gravé en 3 nm GAA

Aujourd’hui était un grand jour pour Samsung Semiconductors. Le fondeur organisait une conférence de presse en Corée du Sud pour présenter sa première génération de puces gravées en 3 nm. Ce sont les premiers composants à bénéficier d’une telle finesse de gravure, laquelle promet une meilleure efficience, que ce soit au niveau des performances, de la gestion de la chaleur et de la consommation d’énergie.

Pour se faire, Samsung a utilisé une nouvelle technique de conception de transistor : le GAA, acronyme anglais de Gate All Around. Il s’agit toujours d’une structure en 3 dimensions qui utilisent la « porte » du transistor pour faire passer le courant électrique. Mais au lieu d’avoir un seul passage dans cette porte, il peut désormais y en avoir plusieurs, permettant de mieux répartir le voltage. Une nouvelle structure qui pourrait révolutionner la conception des composants, notamment pour les mobiles.

Une première liste de smartphones et tablettes compatibles MIUI 14 dévoilée

La semaine dernière, une fuite affirmait que Xiaomi aurait l’intention de ne pas déployer sa mise à jour MIUI 13.5. En lieu et place, elle aurait l’intention de passer directement à MIUI 14, la prochaine évolution majeure de son système d’exploitation. L’officialisation de cette information aurait lieu le 16 août prochain. Suite à cette rumeur, une liste de smartphones et tablettes compatibles a fuité. Elle reprend en grande partie la liste des terminaux qui devaient migrer vers MIUI 13.5. Nous y retrouvons toute la génération Xiaomi 12 et Mi 11 et une grande partie de la génération Mi 10. Les Redmi Note 11, une partie des Redmi Note 10 et quelques Redmi Note 9. La liste se termine par une grosse vingtaine de Poco. Retrouvez la liste complète en cliquant sur le lien ci-dessous.

