Xiaomi pourrait finalement déployer MIUI 14 le 16 août 2022, sans passer par MIUI 13.5

Alors que l’on attendait MIUI 13.5 dans les semaines ou mois à venir, il se pourrait finalement que Xiaomi décide de sauter cette version pour passer directement à MIUI 14. C’est en tout ce que suggèrent plusieurs références à la surcouche dans le code source de MIUI 13. Une date de lancement a même été évoquée : le 16 août 2022.

Depuis quelques mois, on entend parler çà et là de MIUI 13.5. De premières informations nous sont parvenues en mars dernier, dévoilant notamment quelques smartphones compatibles ainsi que plusieurs nouveautés qui accompagneront son lancement. Le mois dernier, la liste des smartphones compatibles s’est étoffée, laissant penser à un lancement plus ou moins imminent de la nouvelle surcouche.

Finalement, il n’en sera peut-être rien. Un récent rapport de nos confrères de Xiaomiui indique en effet que le constructeur pourrait opter pour une mise à jour directe version MIUI 14. Alors que la version actuelle de la surcouche n’est pas encore arrivée sur tous les appareils compatibles, son code source comporte d’ores et déjà plusieurs références à la version suivante, ce qui pourrait signifier que son déploiement ne devrait pas tarder.

Xiaomi pourrait bientôt présenter MIUI 14

Ce n’est d’ailleurs pas la seule référence que l’on retrouve au sein des applications système. Xiaomiui est également tombé sur plusieurs mentions de « nuwa », qui serait le nom de code du prochain Xiaomi 13, prévu pour décembre 2022 si l’on en croit les récentes fuites. Tout cela indique donc que MIUI 13.5 n’existerait finalement pas. Quant à la date de déploiement, les rumeurs tablent pour le 16 août prochain.

Néanmoins, mieux vaut se montrer prudent concernant cette dernière information. Le 16 août arrive à grands pas, et Xiaomi doit encore démarrer sa compagne marketing pour annoncer son lancement. De fait, il est encore trop tôt pour mettre complètement de côté MIUI 13.5, qui pourrait malgré tout débarquer sur nos smartphones d’ici les semaines à venir.

En revanche, une chose est certaine : maintenant que la première fuite à propos de MIUI 14 est sortie, les suivantes ne devraient pas tarder à apparaître sur la toile.

Source : Xiaomiui