Des smartphones basés sur l’héritage de Nokia, HarmonyOS qui arrive partout dans le monde, c’est le récap

Nos impressions sur les smartphones inspirés de Nokia et l'expansion mondiale de HarmonyOS… C'est le récap

C’est l’heure du récap du mercredi 23 avril 2024. Aujourd’hui, nous avons pu mettre la main sur des smartphones de la marque HMD, l’entreprise derrière Nokia. Ensuite nous avons appris que Huawei va déployer son système HarmonyOS partout dans le monde. Enfin, cette nouvelle fonctionnalité pourrait bien faire de Whatsapp votre application préférée.

LE CONCEPTEUR DES SMARTPHONES NOKIA PRÉSENTE SES NOUVEAUX MODÈLES, DÉCOUVREZ NOS PREMIÈRES IMPRESSIONS

HMD Global, la société finlandaise autrefois associée aux téléphones Nokia, a lancé en France sa nouvelle gamme de smartphones abordables, les Pulse, sans le branding d’autrefois. Ces appareils, proposés entre 129,90 € et 159,90 €, se distinguent par leur capacité à être facilement réparables, des capteurs jusqu’à 50 mégapixels, et un design attrayant. En partenariat avec iFixit, l’entreprise promet des pièces disponibles pendant cinq ans, avec deux mises à jour d'Android et trois ans de patches de sécurité, ciblant ainsi les utilisateurs soucieux de durabilité et d'écologie.

HARMONYOS : HUAWEI A POUR AMBITION DE CONCURRENCER ANDROID ET IOS EN DÉPLOYANT SON SYSTÈME À L'ÉCHELLE MONDIALE

Huawei, lors de son dernier Analyst Summit, a réaffirmé son engagement à diffuser HarmonyOS globalement, cherchant à rivaliser avec Android et iOS. Suite aux sanctions américaines qui ont limité l'usage des applications Google sur ses dispositifs, l’entreprise a intensifié le développement de son propre système d'exploitation, lancé en 2019. Son président a souligné l'importance de développer d'abord l'écosystème d'applications en Chine avant de l'étendre internationalement. Cet objectif ambitieux a pour but d’établir cet OS comme une troisième option majeure pour les systèmes d'exploitation mobiles mondiaux.

CETTE FONCTIONNALITÉ POURRAIT FAIRE DE WHATSAPP VOTRE APPLICATION DE TÉLÉPHONE FAVORITE

WhatsApp pourrait bientôt devenir votre application de téléphonie préférée avec l'introduction d'une fonctionnalité clé dans sa dernière version bêta : un clavier numérique permettant de composer et d'appeler directement n'importe quel numéro enregistré sur l'application. Cette mise à jour simplifie les appels vers des numéros non enregistrés dans votre répertoire, évitant ainsi d'ajouter chaque nouveau contact. Cependant, une connexion 4G/5G reste nécessaire et les destinataires doivent également utiliser l’appli pour recevoir ces appels.

