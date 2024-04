Une méthode pour rendre le SIM swapping plus difficile, les mises à jour qui vont s’installer plus vite sous Windows 10, c’est le récap

Un opérateur qui lutte contre le SIM swapping, Microsoft rend les mises à jour sous Windows 10 plus rapides… C'est le récap

C’est l’heure du récap du jeudi 25 avril 2024. Aujourd’hui, nous avons appris qu’un opérateur allait mettre en place une mesure toute simple pour lutter contre le SIM swapping. Ensuite nous avons appris la raison qui fait que les mises à jour sous Windows 10 se feront de manière plus rapide. Enfin, nous en avons appris plus sur les dimensions de la montre connectée Apple Watch X.

DÉCOUVREZ LA MÉTHODE DE CET OPÉRATEUR VA COMPLIQUER CONSIDÉRABLEMENT LE SIM SWAPPING

Un opérateur déploie un système renforcé pour combattre le SIM swapping, pratique par laquelle des escrocs transfèrent le numéro de téléphone d'une victime sur une SIM qu'ils contrôlent. Jusqu'à présent, en cas de demande suspecte, un SMS de confirmation était envoyé, avec approbation automatique après dix minutes sans réponse. Désormais, aux États-Unis chez T-Mobile, une vérification préalable par un outil automatisé, potentiellement basé sur l'intelligence artificielle, sera effectuée avant l'envoi du SMS. Si le système détecte une irrégularité, une confirmation deviendra indispensable.

WINDOWS 10 : DÉSORMAIS, LES MISES À JOUR S'INSTALLERONT BIEN PLUS VITE

La dernière mise à jour de Windows 10 ne propose pas de nouveautés majeures, mais elle se distingue par une installation plus rapide grâce à une réduction de sa taille. Microsoft a en effet diminué leur taille de 830 Mo à 650 Mo, ce qui réduit le temps de leur téléchargement, surtout pour ceux avec des connexions Internet moins performantes. Cette amélioration est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui doivent souvent les planifier pour éviter des interruptions de travail prolongées.

APPLE WATCH X : LA MONTRE CONNECTÉE POURRAIT ARBORER UN DESIGN ENTIÈREMENT RENOUVELÉ, VOICI LEURS DÉTAILS

Depuis son lancement en 2015, l'Apple Watch a conservé un design carré iconique, mais une transformation importante pourrait être en vue. Des informations indiquent qu’Apple envisage une refonte radicale pour son modèle Apple Watch X en utilisant une nouvelle architecture de carte mère plus fine. Cette évolution pourrait permettre un boîtier plus mince et plus d'espace pour des composants améliorés, comme de plus grandes batteries. Des rumeurs suggèrent également un changement de design avec des bords plus fins et une nouvelle méthode de fixation des bracelets.

