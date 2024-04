Aldi ouvre ses premiers magasins sans caisse, un mois après le fiasco d’Amazon

Alors qu'Amazon s'est cassé les dents avec les magasins sans caisse, Aldi a décidé de s'essayer à cette technologie. En effet, le géant du hard-discount allemand vient d'ouvrir un supermarché avec système d'achats sans caisse à Chicago.

Aldi, le géant allemand du hard-discount a décidé de s'essayer à son tour au système d'achats sans caisse. En partenariat avec la société américaine Grabango, l'enseigne de grande distribution a donc transformé l'un de ses magasins pour permettre à ses clients de faire leurs emplettes sans avoir à passer en caisse, qu'elles soient traditionnelles ou en libre-service.

Concrètement, un ordinateur va se charger d'identifier et enregistrer les produits récupérés par les clients. De cette manière, les utilisateurs n'ont pas besoin de scanner leurs articles. Une fois leurs courses terminées, il leur suffit de rendre à la borne située à la sortie du magasin pour régler leurs achats ou bien de passer directement par l'application mobile Grabango.

Une technologie intégrée à des magasins existants

Là où Aldi se démarque des magasins sans caisse déjà vu chez la concurrence, c'est que sa technologie a été intégrée directement sur un site déjà existant, et non un supermarché développé pour l'occasion. De cette manière, les clients sceptiques peuvent tout de même régler leurs achats de manière traditionnelle en passant à la caisse. “Bien que plus difficile, il était important pour nous de lancer cette technologie dans un magasin typique et non dans un magasin spécialement conçu pour nous”, écrit Will Glaser, le fondateur et CEO de Grabango.

Ajoutons que le premier magasin à profiter de ce système, baptisé ALDIGo, se situe à Aurora, une petite ville située en périphérie de Chicago. Comme le rappellent nos confrères du site Usine Digitale, cela fait plusieurs années qu'Aldi travaille sur le concept de magasins autonomes. En 2022, la firme germanique avait ouvert une boutique test à Greenwich, un quartier londonien mondialement connu. Le principe restait la même, avec la possibilité de payer ses achats sans avoir en passer en caisse ou scanner ses produits.

Une manoeuvre courageuse, surtout après le fiasco d'Amazon

Pour rappel, Aldi a annoncé le lancement de cette nouvelle technologie un mois seulement après le fiasco d'Amazon dans le domaine. En effet, le géant américain a confirmé il y a un mois l'abandon pur et simple de son système d'achats sans caisse, le fameux Just Walk Out. Le dispositif reposait sur une intelligence artificielle, aidée par de multiples caméras installées au plafond des magasins et des balances à capteurs sur les rayons, pour repérer et suivre les produits retirés par les clients.

Seulement, une enquête de The Information a révélé l'envers du décor. Il s'avère que l'IA d'Amazon n'était pas si autonome que ça. En réalité, ses capacités de détection des produits s'appuyait sur plus de 1 000 personnes employées par Amazon en Inde. Leur travail consistait à regarder les images des caméras, pour classer les articles et les attribuer aux clients. D'après The Information, 700 transactions sur 1 000 nécessitaient une intervention humaine. De nombreuses associations de défense des travailleurs ont crié au scandale, accusant Just Walk Out de cacher la délocalisation en Inde d'hôtes et d'hôtesses de caisse.