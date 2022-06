MIUI 13.5 : voici la liste des smartphones Xiaomi qui recevront la mise à jour

Xiaomi s’apprête à déployer une nouvelle version de sa surcouche basée sur Android 12, MIUI 13.5. Avant son lancement officiel, on en sait déjà quels seront les smartphones éligibles à la mise à jour.

Après avoir lancé MIUI 13 au mois de décembre dernier en Chine avec les récents Xiaomi 12, le fabricant chinois avait finalement commencé à déployer la mise à jour en Europe au début du printemps. Pour rappel, la mise à jour avait notamment apporté de nouveaux éléments de personnalisation autour des widgets, une meilleure protection des données personnelles, une interface toujours plus rapide et plus fluide et surtout une meilleure compatibilité avec les tablettes.

Xiaomi a récemment lancé une version spéciale de MIUI 13 optimisée pour les smartphones pliables, et s’apprête désormais à déployer MIUI 13.5, une nouvelle version apportant son lot de nouveautés. Parmi elles, on peut citer de nouvelles animations, des icônes d'actualité, de nouveaux éléments d'interface et un Centre de contrôle redessiné. Il y a aussi beaucoup d'améliorations logicielles, comme une meilleure gestion de la batterie et des améliorations de performance.

Quels sont les smartphones éligibles à la mise à jour MIUI 13.5 ?

Malheureusement, comme à chaque mise à jour, Xiaomi va abandonner certains smartphones. On retrouve par exemple la célèbre série Mi 9 ou encore la série Redmi Note 8, qui devront se contenter de MIUI 13. Voici la liste complète des smartphones qui ne recevront pas MIUI 13.5 d’après les informations de @xiaomiui :

Mi 9 / 9 SE / 9 Lite / 9 Pro

Mi 9T / Mi 9T Pro

Mi CC9 / Mi CC9 Meitu

Redmi K20 / K20 Pro / K20 Pro Premium

Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro

Redmi 9A / 9AT / 9i / 9C

POCO C3 / C31

La liste des smartphones éligibles est heureusement bien plus longue, et comprend notamment tous les smartphones de Xiaomi les plus récents. Voici la liste de tous les smartphones de Xiaomi qui recevront MIUI 13.5 :

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Les smartphones de Redmi éligibles à MIUI 13.5 :

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10T Japan

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K40S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40

Redmi K40 Gaming

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10X 4G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi 10 Power

Redmi 10

Redmi 10 (India)

Redmi 10 Prime

Redmi 10 Prime 2022

Redmi 10 2022

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Et enfin, les smartphones de Poco éligibles :

POCO M2

POCO M2 Reloaded

POCO M3

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO X4 Pro 5G

POCO M2 Pro

POCO M4 Pro 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO X2

POCO X3 NFC

POCO X3

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO X4 GT

POCO X4 GT Pro

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO C40

POCO C40+

Source : xiaomiui