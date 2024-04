Une nouvelle version de Chromecast, un appareil connecté mystère de Google, c’est le récap

Chromecast arrive dans sa nouvelle version, Google a laissé les traces d’un produit mystérieux… C'est le récap

C’est l’heure du récap du mardi 23 avril 2024. Aujourd’hui, nous avons appris que Chromecast sera renouvelé, et avec lui, une touche magique sur sa télécommande. Ensuite nous avons aperçu des indices sur un appareil mystère que Google pourrait bientôt dévoiler. Enfin, on sait quel sera le premier smartphone équipé du Snapdragon 8 Gen 4.

GOOGLE CHROMECAST : UN MODÈLE INÉDIT VA BIENTÔT ÊTRE LANCÉ, ACCOMPAGNÉ D'UNE TÉLÉCOMMANDE MAGIQUE

La Google I/O 2024, prévue pour le 14 mai à Mountain View, promet de captiver l'audience avec ses nouveautés, notamment le Pixel 8a et une version améliorée du Chromecast 4K. Ce dernier, toujours aussi abordable, ne manquera pas de surprendre avec son processeur qui promet d'être plus performant, assurant une meilleure prise en charge des nouvelles fonctionnalités. L'attraction principale pourrait être sa télécommande revue qui inclut un bouton mystérieux programmable.

MAIS QUEL EST DONC CE PRODUIT SECRET QUE GOOGLE VA BIENTÔT DÉVOILER ?

Google semble prêt à surprendre lors de la prochaine Google I/O à Mountain View avec un “appareil sans fil” récemment approuvé par la FCC, sous le nom de code “G4SKY”. Ce produit mystérieux, qui n'appartient pas à la gamme Nest de gadgets domestiques, pourrait être une montre connectée abordable. Doté de la LTE, WiFi 2.4GHz et Bluetooth, ce futur dispositif promet une connectivité excellente et versatile. Il sera idéale pour une utilisation variée, de la maison aux déplacements, et attirera potentiellement un public plus large avec une approche économique.

LE PREMIER TÉLÉPHONE À INTÉGRER LE SNAPDRAGON 8 GEN 4 EST CONNU ET NE NOUS A PAS SURPRIS

Comme chaque automne, Qualcomm s'apprête à lancer le Snapdragon 8 Gen 4, un processeur haut de gamme qui attire les fabricants de smartphones désireux d'offrir des performances de pointe. Cette année, le premier modèle équipé sera probablement le Xiaomi 15, suivant la tradition établie par son prédécesseur, le Xiaomi 14, qui était équipé lui-même du Snapdragon 8 Gen 3. Cette révélation est donc peu surprenante pour ceux qui suivent ce marché. Le lancement coïncidera avec celui des modèles de OnePlus et IQOO, tandis que les utilisateurs occidentaux attendront probablement les Galaxy S25 pour découvrir cette technologie.

