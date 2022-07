Disney+ : Secret Invasion, la série Marvel centrée sur Nick Fury arrivera au printemps 2023

Le Comic-Con de San Diego a été l’occasion pour Marvel d’en dire plus au sujet de sa prochaine série phare Secret Invasion centrée autour de Nick Fury. En plus d’une date de sortie, on en sait désormais davantage sur l’intrigue et le nombre d’épisodes.

Le patron de Marvel, Kevin Feige, a partagé un grand nombre de nouvelles passionnantes sur le MCU lors du panel du Comic-Con de San Diego comme un nouveau trailer pour She-Hulk, sa super-héroïne verte. Le salon a également été l’occasion d’en savoir plus sur la série à venir sur Nick Fury, Secret Invasion. Nous savons maintenant que cette série de six épisodes sera diffusée au printemps 2023 sur Disney+, comme l’avaient laissé entendre les rapports précédents.

Pour rappel, Secret Invasion se déroule pendant le Blip, les cinq années entre le Snap de Thanos dans Avengers : Infinity War et les événements d'Avengers : Endgame. On y retrouvera tout un tas de personnages qui avaient fait leur apparition dans les films précédents, comme Talos, Le Skrull apparu dans Captain Marvel ou encore le grand méchant de la série incarné par Kingsley Ben-Adir.

Marvel dévoile des images de sa nouvelle série au Comic-Con

Cobie Smulders, qui reprend son rôle de Maria Hill, une espionne décorée et la fidèle n°2 de Nick Fury, était présente pour parler de la nouvelle série. « C'est une série plus sombre”, a déclaré Cobie Smulders à la foule. “Nous allons approfondir les personnages. Nous allons les voir sous de nouveaux angles, et ce sera un thriller passionnant, et vous ne saurez jamais qui sont les gens. Sont-ils des Skrulls ? Ou un humain ? Ce sera un peu un jeu de devinettes ».

Les spectateurs présents au Comic-Con ont eu droit à quelques séquences exclusives de la série. Voici ce qu’ils ont pu voir. Dans une scène, Samuel L. Jackson, qui interprète le rôle du personnage Nick Fury, sort d'un vaisseau spatial pour rencontrer dans un bar la Maria Hill de Cobie Smulder, qui a essayé de contacter Fury, sans succès, dans le passé. Elle prétend qu'il a évité la Terre pendant des années et lui demande pourquoi il a choisi de revenir maintenant.

On apprend alors que Fury est revenu sur Terre pour s'occuper d'une faction de Skrulls métamorphes qui ont infiltré notre planète depuis des années. Les spectateurs ont également pu apercevoir Olivia Colman dans une scène où elle parle avec Nick Fury, tandis qu’Emilia Clarke tenait une arme à feu tout en cherchant quelqu'un dans une autre. Le James Rhodes de Don Cheadle fait une brève apparition alors que Fury lui parle de son service de sécurité. Pour l’instant, le trailer n’a pas été dévoilé pour tous, mais on s’attend à ce qu’il apparaisse rapidement sur YouTube.