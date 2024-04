Tesla dévoile quand son robot Optimus sera disponible et ce n’est pas pour tout de suite

Tesla prévoit de commercialiser son robot humanoïde, Optimus, à partir de fin 2025. Elon Musk envisage également d'utiliser ce robot dans ses usines pour automatiser des tâches répétitives. Ce projet ambitieux, qui s'appuie sur les compétences de l’entreprise en IA et en motorisation électrique, promet de transformer les méthodes de production actuelles.

Annoncé il y a quelques années avec scepticisme, le projet du robot Optimus de Tesla prend doucement forme avec des avancées importantes. Lors de la présentation des résultats financiers du premier trimestre de 2024, Elon Musk a fait plusieurs révélations. Après avoir levé le voile sur l’application qui permettra enfin de transformer sa voiture en taxi sans chauffeur, il a indiqué que l'entreprise a fait de grands progrès sur son dernier prototype, de robot humanoïde, l'Optimus Gen 2. Ce dernier est maintenant capable d'exécuter des tâches répétitives et de manière autonome dans un environnement, pour le moment, contrôlé.

La technologie derrière Optimus s'appuie sur l'expertise de Tesla en matière de véhicules autonomes et d'ingénierie électrique. Ils considèrent de la même façon leurs véhicules comme des “robots sur roues”. Le but est désormais de transposer cette technologie dans une forme humanoïde qui pourrait non seulement faire evoluer l'industrie automobile, mais également s'étendre à d'autres domaines nécessitant des travaux répétitifs et dangereux.

Optimus sera disponible en fin d'année prochaine, c’est Elon Musk qui le dit

Elon Musk a partagé une vision optimiste pour Optimus. Il le voit non seulement être intégré aux chaînes de montage de Tesla d'ici fin 2024, mais également disponible pour le grand public d'ici fin 2025. Avec un prix estimé à environ 22 000 euros, soit moins de la moitié du coût d'une voiture. D'après lui encore, la demande serait énorme, il a indiqué qu’elle pourrait atteindre jusqu'à 20 milliards d'unités lors de son dévoilement officiel. Cependant, ce chiffre semble excessif. On doute que autant de particuliers disposent des moyens financiers pour voir débarquer cette machine dans leur salon, ou que de nombreuses entreprises soient prêtes à adopter cette technologie aussi rapidement et à une échelle aussi vaste.

Musk envisage que chaque foyer et entreprise pourrait bénéficier de son utilisation, ce qui, selon lui, pourrait contribuer de manière significative à la valeur à long terme de Tesla. Cependant, malgré l'enthousiasme autour de cette innovation, l'entreprise et son PDG doivent naviguer entre divers problèmes. Les derniers en date sont les procès liés à des allégations de racisme dans leur usine de Fremont et les comportements parfois controversés d’Elon.