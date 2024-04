Ne caressez pas ce robot-chien, il crache littéralement du feu

Un robot-chien pas comme les autres vient de faire son apparition sur le marché : il est équipé d'un lance-flammes. Baptisé Thermonator, ce produit hors du commun est vendu par la société américaine Throwflame. Ce robot d’un nouveau genre combine technologie et puissance de feu, et attire toutes les curiosités et préoccupations.

Alors que le marché de la robotique est en pleine expansion, avec des innovations comme le robot Atlas de Boston Dynamics, désormais plus interactif, ou le robot humanoïde de Tesla, Throwflame prend une direction surprenante. Leur dernière création, le Thermonator, exploite la plateforme robotique d’un petit chien pour y ajouter un lance-flammes capable de projeter des flammes jusqu'à plus de neuf mètres. Ce robot-chien, qui peut atteindre une vitesse de 9,6 km/h et dispose d'une autonomie d'une heure, repousse les limites de ce que la technologie peut accomplir dans le domaine robotique.

Ce modèle se distingue non seulement par sa capacité à déplacer et à utiliser le feu, mais aussi par ses fonctions avancées de communication et de navigation. Il intègre le Wi-Fi, le Bluetooth, une cartographie par Lidar et une visée laser, ce qui renforce son potentiel d'application dans des environnements variés et exigeants.

Ce robot-chien peut cracher des flammes de 9 metres

L'utilisation du Thermonator est accompagnée d'une promesses de multifonctionnalité par son fabricant. D'après l’entreprise, il peut être utilisé dans la gestion des incendies, l'agriculture ou encore les spectacles d'effets spéciaux. Cependant, le potentiel destructeur de ce robot-chien impose des limites strictes à son acquisition en dehors des États-Unis, notamment en France où son importation et sa possession sont interdites. La législation française classe les lance-flammes dans la catégorie des matériels de guerre et nécessite une autorisation spécifique que le grand public ne peut pas obtenir.

La vente de ce robot lance-flammes, bien que séduisante pour certains, porte en elle un risque évident d'abus ou d'accidents. Sa disponibilité du Thermonator pour près de 9420 dollars – soit environ 8500 euros – aux États-Unis nous montre une grande différence dans les régulations internationales en matière de technologies potentiellement dangereuses. Son interdiction en France nous prouve bien que les normes de sécurité et les considérations éthiques varient fortement d'un pays à l'autre. En effet, les autorités françaises maintiennent une position stricte quant à la circulation et l'usage des dispositifs pouvant être utilisés comme armes, dont l'acquisition et la détention sans autorisation préalable peuvent conduire à de sévères sanctions pénales.