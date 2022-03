Xbox Series X/S : les ventes dépassent celle de la PS5 en Europe, une première !

D'après les données du dernier baromètre de l'institut GSD, les ventes des Xbox Series ont dépassé pour la première fois celles de la PS5 en février 2022 sur le marché européen. On note une tendance similaire sur le marché américain, et ceux depuis plusieurs mois maintenant.

Comme vous le savez peut-être, le lancement des Xbox Series X/S et de la PS5 ont été entaché par la pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs. En raison des difficultés rencontrées pour produire leurs dernières machines, Sony et Microsoft n'ont pas été et ne sont toujours pas en mesure de répondre à la forte demande.

Encore aujourd'hui, soit plus d'un an après le lancement des deux consoles, il est encore très compliqué de trouver une Xbox Series X sans parler d'une PS5. Il faut soit prendre son mal en patience en se mettant sur liste d'attente auprès d'un revendeur partenaire, ou bien concéder à payer sa console plus cher à un scalper sur LeBonCoin ou eBay… En février 2022, Sony reconnaissait déjà que la PS5 se vendait moins bien que la PS4, la faute à la pénurie qui plombe les résultats du constructeur.

Or, Microsoft a visiblement profiter de ce moment de faiblesse comme le révèle le dernière baromètre de l'institut GSD. En effet, l'organisme vient de publier son dernier rapport sur les tendances commerciales du marché vidéoludique en Europe. On apprend notamment que les ventes de Xbox Series X/S ont dépassé pour la première fois celles de la PS5 en février 2022. Une performance due notamment à la plus grande disponibilité de la Xbox Series S.

À lire également : PS5 – ce spéculateur affirme revendre des consoles pour survivre

La Xbox Series S, la solution de secours pour de nombreux joueurs

Faute de pouvoir se procurer une Xbox Series X ou une PS5, les joueurs se sont naturellement vers l'alternative la plus évidente, à savoir la Xbox Series S. Moins puissante certes, mais profitant tout même des dernières innovations en termes d'architecture, la console 100% digitale de Microsoft a l'avantage d'être moins cher. Pour 300 €, les utilisateurs peuvent se procurer une console capable d'afficher du 1440p en 60 FPS et des temps de chargement réduits grâce à la présence d'un SSD. En outre, elle représente une excellente porte d'entrée au Xbox Game Pass, qui garantit l'accès régulier à de nouveaux titres.

Concernant la concurrence, la Nintendo Switch est restée numéro un, comme c'est le cas depuis plusieurs mois maintenant. Début février 2022, les ventes de la Switch ont d'ailleurs dépassé celles de la PS1 et de la Wii avec 103 millions d'exemplaires écoulés. Côté jeux, Elden Ring s'impose comme le champion toute catégorie en Europe, puisque le titre de From Software représente 44% des ventes sur PC, 27% sur PS5, 16% sur Xbox et 13% sur PS4 en février 2022. Il s'agit tout simplement du plus gros lancement pour une nouvelle licence depuis The Division d'Ubisoft en 2016.

Source : Gamesindustry.biz