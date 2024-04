Microsoft Edge : son IA Copilot va faire de vous un véritable écrivain, fini la galère pour écrire un mail

Microsoft Edge, le navigateur par défaut sous Windows 11, s'enrichit de nouvelles capacités de rédaction grâce à l'intelligence artificielle. Avec l'introduction de l'assistant IA Windows Copilot, Edge va permettre une rédaction plus fluide et plus intelligente. Les utilisateurs pourront bénéficier de suggestions de réécriture et de conseils pour améliorer la structure de leurs phrases.

Microsoft Edge, le navigateur web intégré de Microsoft pour Windows, va se voir bientôt doté d'une nouvelle fonctionnalité nommée AI Compose. Cette technologie permettra aux utilisateurs de recevoir des suggestions automatiques pour améliorer et modifier leur texte directement dans le navigateur. Il fonctionnera d’une manière similaire à ce que propose Grammarly, un assistant d'écriture basé lui aussi sur l'intelligence artificielle. De plus, l'intégration de Copilot, qui facilite diverses tâches sur les PC, va décupler ces nouvelles capacités en proposant des ajustements en fonction du ton, du format ou de la longueur souhaités.

Edge sera également mis à jour pour supporter l'écriture avec des stylos numériques. Cette fonctionnalité transforme l'écriture manuscrite en texte typé dans les champs de formulaire des pages web. Pour les développeurs, Microsoft a introduit un nouvel outil, l'API EditContext, qui aide à simplifier le développement d'interfaces de rédaction textuelle sur le web. Elle permet de créer des zones de texte plus sophistiquées qui peuvent interagir de manière plus intuitive avec les fonctionnalités natives du navigateur.

Vous pourrez aussi écrire à la main dans Microsoft Edge

Les nouvelles fonctionnalités de Microsoft Edge pour l'écriture manuscrite transforment la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur navigateur. Non seulement ils pourront écrire directement dans les champs de formulaire avec un stylo numérique, mais ils pourront aussi facilement corriger leur texte. En rayant simplement les mots, ces derniers seront supprimés. De plus, dessiner une ligne verticale ou horizontale ajoutera respectivement des espaces ou des sauts de ligne. Ces gestes simples et intuitifs améliorent considérablement la rapidité et la fluidité de la navigation, rendant l'utilisation du navigateur plus naturelle et directe.

Microsoft encourage activement les utilisateurs à explorer ces nouvelles fonctionnalités et à partager leurs retours pour des améliorations futures. Avec ces innovations, Edge cherche à se démarquer des autres, car avec l’intelligence artificielle qui arrive partout, la compétition est rude entre les navigateurs.

Source : Blog Windows