House of the Dragon : le prequel de Game of Thrones arrive le 31 août 2022 sur HBO

Le prequel de Game of Thrones a enfin sa date de démarrage. HBO Max commencera de diffuser House of the Dragon le 8 août 2022. La plate-forme américaine a annoncé officiellement la date sur les réseaux sociaux à l’aide d’un visuel reprenant le thème de ce prequel : les dragons. Reste maintenant à espérer que le résultat sera à la hauteur des attentes des fans.

À tous ceux qui connaissent Westeros comme leur poche. Parce que c’est trop facile de se repérer entre Starfall et Winterfell… À tous ceux qui peuvent réciter le nom et l’emblème de toutes les Maisons. « Mais si, il y a un soleil transpercé d’une lance, un cerf, un loup, un lion, un kraken et un faucon !… » Et à tous ceux qui avaient déjà lu tous les livres du Trône de Fer avant que son adaptation devienne le phénomène de la pop culture des années 2010. « Bah oui, moi je dis Trône de Fer, bande de nuls ! ». Bref, à tous les fans de Game of Thrones, cet article vous est dédié.

Car la saga imaginée par Georges R.R. Martin revient cette année. Une nouvelle série vient d’être produite par HBO. Elle s’appelle House of the Dragon. Et nous avions déjà évoqué le sujet dans nos colonnes. Une première fois quand HBO annonçait en 2021 être entré en phase de production. Et une seconde fois à l’occasion de la diffusion sur les réseaux sociaux du premier trailer dévoilant les premières scènes de cette série. Vous pouvez la retrouver en fin de cet article si vous l’avez raté.

Rendez-vous le 31 août 2022 pour le premier épisode House of the Dragon

Aujourd’hui, HBO annonce la date de sortie du premier épisode. Les fans pourront donc se jeter à corps perdu sur le premier épisode de House of the Dragon dès le 31 août 2022. Vous devez donc encore attendre cinq mois (ou 153 dodos comme diraient certains sur Twitter) avant de découvrir un nouveau visage pour Westeros. L’officialisation de la date a été faite sur les réseaux sociaux, Twitter notamment. Elle était assortie du joli visuel ci-dessous où vous pouvez voir un œuf prêt à éclore sous le regard attentif d'un dragon…

Pour rappel, House of the Dragon est un prequel de Game of Thrones. La série se déroule 200 ans avant la mort de Ned Stark, la quête de Daenerys Targaryen et l’incroyable épopée de Tyrion Lannister. Nous y découvrirons les événements qui ont conduit à la chute de la Maison Targaryen, laquelle avait pourtant réussi à unir sous sa bannière tout le continent de Westeros. Mais la mort du roi entraine une guerre civile qui va conduire à la chute de la famille du Dragon. Ce prequel raconte donc comment cela s’est passé. Espérons que cette nouvelle série saura raviver la flamme des fans, un peu éteinte suite à la fin maladroite de la série principale.