PS5 : les ventes s’écroulent en Europe, celles de Switch et de Xbox s’envolent

Les chiffres européens de 2022 sur les ventes de consoles ont été dévoilés. Et si les ventes de Switch et de Xbox cartonnent, les ventes de PS5 s'écroulent elles totalement par rapport à l'année dernière.

Voilà une nouvelle qui ne risque pas de rassurer Sony. Selon une enquête relayée par le média Gamesindustry, les ventes de PS5 seraient en véritable chute libre sur cette année 2022. L'enquête a également mis en évidence les consoles de Nintendo et de Microsoft. Avec la Switch, la Xbox Series X et la Xbox Series S qui contrairement à la PS5, se portent vraiment bien au niveau des ventes en cette année 2022.

L'enquête indique également que le premier marché européen pour les ventes de jeux vidéo est l'Allemagne, avec près de 15,4 millions de jeux vendus sur les six premiers mois de l'année (avec des ventes en hausse de 13,6% par rapport à la même période en 2021). Viennent ensuite le Royaume-Uni avec 14,3 millions de ventes (+2%), puis la France avec 10,2 millions (+12,1%).

Les ventes de PS5 s'écroulent, contrairement à la Switch et à la Xbox

Sony tire donc la langue avec les résultats européens sur les ventes de consoles en 2022. L'année est bien entendu encore en cours mais la PS5 fait par exemple déjà office de très mauvais élève. Selon Gamesindustry, la dernière console de Sony affiche déjà 44% de ventes en moins par rapport à l'année dernière. Une baisse assez conséquente qui s'explique notamment par la crise du coronavirus et par les importantes pénuries de matériaux qui frappent le secteur.

De l'autre côté, Nintendo et Microsoft affichent eux un grand sourire puisque la Switch affiche des ventes 7% supérieures à celles de l'année passée. Et les ventes de Xbox Series se portent encore mieux avec une belle hausse de 9% toujours par rapport à l'année dernière. Ces indications sont toutefois à nuancer, notamment car les chiffres devraient bouger une fois de plus quand les pénuries de matériaux seront de l'histoire ancienne. Il sera en effet alors possible de dresser un véritable tableau des chiffres de l'industrie du gaming.

Source : gamesindustry.biz