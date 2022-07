Daredevil Born Again : Marvel Studios annonce le grand retour du héros dans une nouvelle série

Daredevil va faire son grand retour sur les écrans ! Quatre ans après l’annulation de la série Netflix, le personnage va avoir le droit à une seconde chance sur Disney Plus avec Born Again. Encore une fois, c’est Charlie Cox qui va enfiler le costume du héros.

Daredevil revient ! Lors de la Comic-Con de San Diego, Marvel Studios a annoncé Born Again sur Disney +. Il s’agira d’une série dédiée à l’homme sans peur qui signera le retour de Charlie Cox dans le rôle qu’il occupe depuis 2015.

Pour le moment, peu de détails sur cette série, mais on sait déjà plusieurs choses très intéressantes. Premièrement, elle se composera de dix huit épisodes. C’est énorme ! Elle sortira au printemps 2024 et sera incluse dans la phase 5 du Marvel Cinematic Universe. Vincent D’Onofrio, alias le Caïd, sera lui aussi de retour comme antagoniste principal.

Daredevil, personnage au destin incertain

Le retour de Daredevil enchante les fans, surtout que le destin du personnage a longtemps été en suspend dans le MCU. Matt Murdock, avocat le jour, justicier la nuit, avait fait ses débuts sur Netflix en 2015, dans le cadre d’un partenariat avec Marvel Television (avec d’autres héros New-Yorkais). La série a été annulée après trois saisons en 2018 en prévision du lancement de Disney Plus. Marvel Studios avait alors absorbé Marvel Television et annulé les projets externes pour se concentrer sur les productions maisons.

Le destin des héros Marvel/Netflix, dont fait partie Daredevil, était alors incertain. Marvel Studios a fini par récupérer les droits d’exploitation, et a inclus les séries Netflix sur Disney Plus. Daredevil a été réintroduit dans le MCU via Spider-Man No Way Home (un caméo) tandis que le Caïd servait lui d’antagoniste dans la série Hawkeye. A noter que Daredevil sera aussi dans la prochaine mini-série She-Hulk, prévue pour le 17 août. D'autres caméos seront prévus, comme dans la série Echo.

Finalement, les deux personnages vont retrouver la lumière dans Born Again. Le titre est explicite. Bien qu’il fasse référence à un arc de Frank Miller, il cherche aussi à bien faire comprendre au spectateur que la licence va repartir sur des bases saines.

Daredevil est l’un des personnages les plus populaires de l’écurie Marvel. Son retour est donc logique.