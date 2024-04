Google Chromecast : un nouveau modèle arrive bientôt avec une mystérieuse télécommande

La conférence annuelle de Google, prévue pour le 14 mai 2024, promet de grandes innovations avec des révélations très attendues comme le Pixel 8a. Le Chromecast 4K actualisé et sa fameuse télécommande seront bien sûr de la partie.

Chaque année, la Google I/O est le théâtre de présentations excitantes et 2024 ne fera pas exception. Attendue avec impatience, cette édition se tiendra le 14 mai à Mountain View, Californie. Elle devrait dévoiler des produits innovants comme le nouveau Pixel 8a et un appareil connecté mystérieux qui aiguise déjà la curiosité.

Parmi les annonces les plus anticipées, figure la mise à jour du Chromecast 4K, cet appareil de streaming qui transforme n'importe quel téléviseur en smart TV. Le nouveau modèle conservera l'approche économique qui a fait le succès des versions précédentes. Heureusement, il ne devrait pas voir son prix augmenter. Cette nouvelle version pourrait aussi bien voir sa télécommande améliorée. Et d'après les dernières sources, elle sera équipée de nouvelles fonctionnalités incluant un mystérieux “bouton magique”. Ce dernier pourrait bien offrir des possibilités de personnalisation avancées et une utilisation encore plus intuitive.

La future télécommande de Chromecast a un bouton magique qui pourrait être bien pratique

Selon des sources proches de l'équipe de développement, la nouvelle télécommande du Chromecast comportera des améliorations importantes de ses boutons. Les rumeurs, appuyées par une vidéo fuitée de la version beta d'Android 14, suggèrent qu'elle sera revue et corrigée avec un bouton spécial, potentiellement programmable pour des actions comme lancer une application favorite ou modifier la source vidéo en un clin d’œil.

Sur le même sujet – Pixel 9 Pro : cette vidéo nous donne un meilleur aperçu du nouveau design du smartphone

Sur le plan technique, le Chromecast sera propulsé par le tout récent chipset Amlogic S905X5, qui représente un net progrès par rapport au modèle actuel. Avec un processus de fabrication de 6nm et la prise en charge du codec AV1, ce processeur promet une efficacité énergétique accrue et une performance améliorée, essentielle pour de nouvelles fonctionnalités et sa future télécommande. Ces avancées technologiques devraient garantir un fonctionnement fluide et réactif, tout en maintenant le prix de cet appareil à un niveau accessible.

Source : 9to5google