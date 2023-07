Galaxy Z Fold 5 : le pliable de Samsung sera vraiment résistant à la poussière, à en croire cette fuite

Un internaute nommé AhmedQwaider a publié des clichés sur Twitter de ce qui semble être le Galaxy Z Fold 5. Ils nous dévoilent un appareil plus fin, à la charnière en goutte d’eau.

Des images publiées sur Twitter nous montrent un Galaxy Z Fold 5 qui, une fois replié, ne laisse paraître aucun espace entre les deux écrans. Même si Samsung a depuis obligé le réseau social à mettre les clichés hors ligne, on peut supposer que la compagnie a effectivement travaillé sur la durabilité de son nouveau smartphone.

À lire — Test Galaxy Z Fold 4 : l’innovation à son paroxysme, mais à quel prix ?

Dans les captures publiées sur Twitter, AhmedQwaider nous présente les tranches supérieures et inférieures du Galaxy Z Fold 5. Les deux volets de l’appareil se touchent, ce qui confirme que Samsung a bel et bien intégré une charnière en goutte d’eau (waterdrop) à son futur pliable. Un procédé qui permettra au successeur du Galaxy Z Fold 4 d’être bien plus fin, mais sera-t-il plus la résistant à la poussière ?

Samsung vise la certification IP58 avec le Galaxy Z Fold 5

Rien n'est moins sûr, car même si Samsung a doté son Galaxy Z Fold 5 d'une charnière « droplet » pour que son écran subisse une contrainte moins forte à chaque ouverture et fermeture du smartphone, la solidité de l'appareil est toujours mise en doute. Le célèbre leaker Ice Universe affirme que le Galaxy Z Fold 5 ne satisfait pas les conditions pour obtenir la certification IP 58. Plus précisément, Samsung ne peut pas garantir l'intrusion de poussières et autres résidus microscopiques dans son smartphone pliable. Cela signifie-t-il que Samsung n'est pas parvenu à se débarrasser du vilain pli qui se forme à la surface de l’écran ?

Another bad news is that the Galaxy Z Fold5 does not meet the IP58 dust-proof standard. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 3, 2023

AhmedQwaider a également partagé une autre photo nous dévoilant une disposition différente des modules photo sur le dos de l’appareil. Si les capteurs sont plus ou moins placés au même endroit que pour le Galaxy Z Fold 4, on constate tout de même qu’ils sont un peu plus volumineux et rapprochés. On note aussi que le flash est situé sous les trois modules, et non plus à côté.