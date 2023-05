Samsung lancera ses Galaxy Z Flip 5, Fold 5 et Tab S9 le 26 juillet 2023

Samsung se prépare à lancer ses nouveaux smartphones pliables et ses nouvelles tablettes d’ici cet été, et ceux-ci pourraient bien arriver plus tôt que l’année précédente. On sait quand se tiendra la conférence Unpacked.

Le journal économique coréen Chosun Ilbo vient de confirmer que Samsung tiendra une conférence Unpacked le 26 juillet 2023. Cela corrobore d’autres rapports qui avaient également évoqué une date fin juillet. Au programme de l’événement, les nouveaux Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5, mais également trois tablettes, les Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra.

Ces dernières devraient profiter d’une grosse mise à jour par rapport à l’année précédente, puisque nous savons déjà que le modèle le plus petit de 11 pouces passera à un écran OLED 120 Hz, abandonnant ainsi l’ancien écran LCD. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les consommateurs, qui étaient jusqu’à présent contraints d’opter pour les modèles les plus grands s’ils voulaient disposer d’un meilleur écran.

Les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 sont très attendus

Les stars de la conférence seront surtout les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5, qui viendront directement remplacer les populaires Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. Peu d’améliorations sont attendues sur le Galaxy Z Fold 5, mais on sait que le smartphone à clapet Flip va lui profiter de l’une des meilleures fonctionnalités des smartphones haut de gamme du fabricant coréen : le mode DeX. Grâce à celui-ci, les utilisateurs pourront transformer le smartphone en véritable ordinateur en le connectant à un moniteur.

L’écran externe du smartphone va lui aussi avoir droit à une nouveauté, puisque Samsung a opté cette fois-ci pour un écran de 3,4 pouces plus grand, avec une définition de 720 x 748 pixels. C’est beaucoup plus que le petit écran de 1,9 pouce du modèle actuel. Cela devrait permettre à Samsung de rendre ce second écran beaucoup plus utile, et on s’attend à voir arriver de nouveaux widgets ou de nouvelles fonctionnalités. Cependant, il ne devrait toujours pas permettre de contrôler l’intégralité du smartphone, comme c’est par exemple le cas chez Motorola. Il reste à voir si Samsung nous réservera des surprises pour cette conférence, ou si tout a déjà fuité sur la toile.