OnePlus pourrait lancer son premier smartphone pliable dès le mois d’août 2023

La date de sortie du premier smartphone pliable de OnePlus approche à grands pas. Alors que le constructeur a déjà confirmé que la présentation aura lieu cet été, le leaker Max Jambor vient d’apporter un peu de précision en indiquant que l’événement devrait se dérouler courant du mois d’août. On manque encore d’informations concrètes sur ce dernier.

Pendant ce temps, OnePlus prépare tranquillement la sortie de son premier smartphone pliable. Chose assez rare pour être soulignée, les fuites ne se bousculent pas encore autour de ce dernier, bien que quelques informations nous sont tout de même parvenues ces derniers mois. Mais alors que la sortie approche de plus en plus, le smartphone reste encore relativement discret.

En février, le constructeur chinois a pourtant bien confirmé que le lancement aurait lieu cet été. Et, hier, le leaker Max Jambor en a rajouté une couche. Sur son compte Twitter, ce dernier a révélé que la date de présentation serait calée pour le mois d’août. Il semblerait toutefois que la firme ne soit pas encore décidée sur une date précise. Mais une chose est sûre, nous allons bientôt entendre beaucoup plus parler du smartphone.

La date de sortie du premier smartphone pliable de OnePlus se précise

En effet, il reste encore à déterminer combien de modèles OnePlus s’apprête à lancer sur le marché. Pour rappel, le constructeur a déjà déposé deux noms : le OnePlus V Fold et le OnePlus V Flip. Ces deux appellations sont donc similaires aux deux modèles proposés par Samsung, par exemple, à voir un pliant vertical et un pliant à clapet. On s’attend donc à ce que le constructeur suive le même modèle.

Mais tous deux ne seront pas forcément présentés lors de la conférence en août. Si d’aventure un seul est présent, il y a fort à parier qu’il s’agirait plutôt du modèle Fold, traditionnellement plus performant que son compagnon. Sans compter le fait que certaines rumeurs prétendent qu’un autre modèle, cette fois pliable en trois est également en préparation. Cependant, il est encore moins probable que ce dernier fasse une apparition cet été.