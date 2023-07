Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 : cette nouveauté invisible rend les écrans beaucoup plus résistants aux chutes

Dévoilés officiellement lors du récent Unpacked de Samsung, les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 profitent d'une nouveauté qui n'a pas spécialement été développée. Pourtant, elle rend les écrans des deux modèles bien plus résistants aux chutes que leur prédécesseurs.

Comme chaque année, Samsung a dévoilé des nouveaux appareils lors de son évènement Unpacked. Parmi eux, les smartphones Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 ont bien sûr reçu toute l'attention qu'ils méritent. Nouveauté visible sur les deux modèles par rapport aux versions 4 : une nouvelle charnière qui permet de les fermer complètement, sans qu'il y ait du jour entre les écrans. En plus de les rendre plus fins une fois pliés, ce système les fait aussi gagner en résistance.

On sait que les smartphones pliables, plus que les modèles classiques, doivent être conçus pour proposer une durabilité maximale. Sur ce point, Samsung n'a pas lésiné sur les moyens. La charnière a une structure spéciale diffusant les impacts extérieurs. Le corps des deux mobiles utilise une “armure aluminium” et leurs dalles sont protégées par du Gorilla Glass Victus 2, actuellement le verre le plus résistant du fabricant. Mais ce n'est pas tout : les écrans cachent une nouveauté qui les rend encore plus solides.

Les écrans des Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 ont une couche en plus qui les rend plus résistants

On a ainsi appris que les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 possèdent une couche supplémentaire que ses prédécesseurs n'ont pas. Il s'agit d'une “couche de dispersion des chocs“. Comme son nom l'indique, son rôle est de répartir la force d'un impact sur un maximum de surface d'écran afin de limiter le risque de fissure. Très pratique si par mégarde vous laissez tomber votre appareil sur le sol.

La couche en question est interne, et de ce fait elle ne sera d'aucune utilité pour empêcher les rayures sur les écrans. Elle participe cependant à faire des derniers fleurons de Samsung des smartphones parmi les plus résistants. Les deux modèles seront disponibles à l'achat le 11 août.

Source : SamMobile