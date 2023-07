Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 officiels : Samsung peaufine encore sa recette, voici notre prise en main

Samsung vient de lever le voile sur ses deux nouveaux smartphones pliables : le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5. S’ils ne révolutionnent pas la gamme, ils corrigent les maladresses du passé et veulent encore une fois être la vitrine technologique du constructeur coréen.

Après des mois de rumeurs et de fuites en tout genre, les nouveaux smartphones pliables de Samsung ont été officialisés lors de l’événement Unpacked. Comme attendu, nous avons deux terminaux : le Z Flip 5 ainsi que le Z Fold 5.

Pas de révolution pour ces produits, puisque Samsung se contente de corriger les maladresses des précédents opus. Ainsi, les « jours » qui apparaissaient lorsque les terminaux étaient repliés ne sont plus. Les écrans sont désormais totalement fermés. Plus encore, les derniers processeurs Qualcomm en date ont été inclus, tout comme certaines innovations logicielles. Si le Z Fold 5 n’apporte pas de grands changements, le Z Flip 5 tente quelques avancées, notamment par le biais de son écran extérieur. Nous avons pu les prendre en main.

Galaxy Z Fold 5 Galaxy Z Flip 5 Ecrans Interne

7,6"

Dynamic AMOLED 2X pliable

2176 x 1812 pixels

120 Hz



Externe

6,2"

Dynamic AMOLED 2X

2316 x 904 pixels

120 Hz

Interne

6,7"

Dynamic AMOLED 2X pliable

2640 x 1080pixels

120 Hz



Externe

3,4"

Super AMOLED

748 x 720 pixels

60 Hz Chipset Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 OS Android 13

One UI 5.1.1 Android 13

One UI 5.1.1 RAM 12 Go 12 Go Stockage 256/512 Go

1 To 256/512 Go microSD Non Non Capteurs photo Grand-angle : 50 mégapixels (f/1.8)

Ultra grand-angle : 12 mégapixels (f/2.2)

Téléobjectif : 10 mégapixels (f/2.4) Grand-angle : 12 mégapixels (f/1.8)

Ultra grand-angle : 12 mégapixels (f/2.2)

Capteurs selfie Extérieur : 10 mégapixels

Intérieur : 4 mégapixels 10 mégapixels Batterie 4400 mAh

Recharge rapide 25W

Recharge sans fil 11W

Recharge sans fil inversée 3700 mAh

Recharge rapide 25W

Recharge sans fil 11W

Recharge sans fil inversée 5G Oui Oui Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Lecteur d'empreintes sur la tranche Résistance à l'eau IPX8 IPX8

Le Galaxy Z Flip 5, la star de l’été

Le Galaxy Z Flip 5 est le smartphone qui a connu le plus de changements par rapport au modèle précédent. Se fermant totalement, il gagne ainsi en finesse (15 mm une fois replié). Cela grâce à sa nouvelle charnière en goutte d’eau, la nouveauté de cette année. Une évolution attendue de longue date par les utilisateurs.

En main, cela se traduit par un smartphone plus agréable à manipuler, et surtout beaucoup plus facile à ranger, l’encombrement étant encore réduit. Il trouvera encore plus facilement sa place dans une poche ou un sac.

L’écran intérieur, qui se plie toujours de manière horizontale, ne change pas. Nous avons une dalle AMOLED de 6,7 pouces (QHD+, 120 Hz) avec ce ratio particulier en 20 :9, tout en longueur. En revanche, c’est bien l’écran extérieur qui y gagne sur cette version. Mesurant 3,4 pouces, il est agrandi de 278% par rapport à celui du Z Flip 4. Il est en HD+ et 60 Hz. C'est clairement le point fort du terminal et ce que Samsung veut mettre en avant.

Adoptant une forme qui rappelle furieusement celui d’un dossier Windows, il permet non seulement de montrer les notifications, mais aussi des Widgets prédéfinis (de Samsung et Google). Par exemple, l’écran peut afficher la météo, les appels manqués, les messages ou encore une carte Google Maps, afin de ne plus avoir à l’ouvrir quand on cherche son chemin. Plus encore, il est possible de répondre à un message via cet affichage, un petit clavier s’adaptant parfaitement à la taille de la dalle. Pratique pour écrire un « ok je suis là dans 5 minutes » en marchant dans la rue. Evidemment, cela reste un écran secondaire. Pas question d’afficher une home Android avec des icones, comme sur le Fold. L'usage prioritaire reste sur l'écran intérieur.

Pour le reste, nous avons un téléphone performant avec son Snapdragon 8 Gen 2. La batterie est pour sa part de 3700 mAh (charge rapide de 25 Watts). Si la chose peut faire douter sur le papier, on pourra compter sur un SoC peu énergivore. Il faudra déterminer son endurance lors de notre test.

Enfin, la partie photo reste la même, avec deux capteurs de 12 mégapixels. Encore une fois, elle devrait être l’un des talons d’Achille du terminal, mais Samsung veut compenser avec des usages novateurs exploitant le format pliable. On pense à la prise de selfie avec les capteurs extérieurs.

Un Z Flip 5 qui, sur le papier, est séduisant, surtout grâce à son grand écran secondaire qui promet de changer les usages. Il sera vendu à partir du 10 août en quatre couleurs : noir, vert, crème et lavande. Voici les tarifs annoncés :

256 Go de stockage : 1199 euros

512 Go de stockage : 1339 euros

A lire aussi – Test Samsung Galaxy S23 Ultra : le nouveau patron des smartphones Android

Un Z Fold 5 aux innovations bien sages

Concernant le Z Fold 5, les innovations sont très sages, à tel point qu’on a presque l’impression d’avoir un Z Fold 4S. La plus grande nouveauté, nous l’avons dit en intro, réside dans la fermeture totale de l’écran, qui ne laisse plus de jour une fois replié. De ce fait, il ne fait que 13,4 mm d’épaisseur (et 253 grammes).

L’écran intérieur a été renforcé (Gorilla Glass Victus) pour supporter 200 000 ouvertures. Une manière de rassurer les consommateurs, les précédents modèles ayant été entachés par une fiabilité loin d'être au niveau. Nous avons pu manipuler le téléphone et le résultat est toujours aussi convaincant, avec l'agréable sensation d'avoir un bijou entre les mains.

Cependant, l’épaisseur du produit le rend presque « pataud » comparé aux concurrents sortis cette année, le Mate X3 ou le Magic VS en tête. La pliure de l’écran, qui fait beaucoup jaser depuis le premier modèle, est aussi toujours là (également sur le Flip) et elle reste bien visible.

Pour le reste, nous sommes dans le classique. Le processeur a été rafraîchi (Snapdragon 8 Gen 2) et côté photo, nous avons exactement le même module que sur le Galaxy S23. C’est sur la partie logicielle que les changements sont les plus notables, avec cette barre des tâches qui accueille plus d’icônes (jusqu’à 4 récentes) et la possibilité d’aimanter des applications sur les bords, comme cela se fait sur Windows. Le tout tourne sur Android 13 et One UI 5.1. Bref, on ne change pas une formule qui a fait ses preuves.

Le Galaxy Z Fold 5 est disponible à partir du 10 août en bleu, noir et crème. A noter une certaine hausse des tarifs par rapport au Z Fold 4 :

256 Go : 1899 euros

512 Go : 2039

1 To : 2279 euros

Avec ses nouveaux terminaux, Samsung mise sur ses valeurs sûres, ne faisant que peu évoluer sa recette. C’est bien le Flip qui y gagne le plus dans cette fournée 2023. Avec son grand écran, le terminal semble bien avoir trouvé sa formule définitive. Nous testerons évidemment les produits dès leur sortie.